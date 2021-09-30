Fotoğraflar

İNSANLAR dostluk katında güzeldir.

Sabahları hiç tanımadığı birine selam verildiğinde bile keyifler gıcır olur, ağzı kulaklarına varır umutların.

Eşyaların insanlardan çok yaşadığı devirlerin çocuklarıyız biz.

Az yaşayan insanların çok derin izler bıraktığı mevsimlerin.

Siyah beyaz fotoğraflarda bir sihir vardır.

Duvarlardaki ahşap çerçevelerin içinden dedeler ve nineler torunlarına gülümser.



Bir çift ayakkabıyla bir yılı geçiren insanların yaşadığı mevsimlerin çocuklarıyız biz.

Ömürlük sevdaların yaşandığı yılların.

Haylazlık katarları önüne katardı çocukları.

İnsanlık eskimemiş, hayatın en güzel okulu sokaklar.

Kırk yılda bir gangsterler çıkardı da aklı çıkardı İstanbul'un.

Yaz balkonları sarmaşık dolu, gelinliğine sarılarak uyurdu genç kızlar.

Hayatın ipek yoluydu radyolar, üzerinde işlemeli beyaz dantel.



Sevdasına gençliğini harcayanlar için şarkılar çalardı evlerde.

Üç paralık dizilerin yıldızları değil, keman ustası Suna Kan'ın fotoğrafları süslerdi gazeteleri.

Sokaklar bakımsız olsa da yürekler tertemiz, bilmem kaç yıllık ceketinin sol yanında çiçek taşırdı babalar.

Hangi takımda olursa olsun futbolcuların fotoğraflarını biriktirirdik, futbolcular ki ülkenin güneşe açılan penceresiydi.

Serveti onuruyla ölçülürdü her birinin, hepsi de iliklerine kadar adam.

Birine adres sorulduğu zaman tarif edeceği yere kadar giderdi insanlar.



Geçenlerde bir fotoğraf geçti önüme, kapısının önünde elinde küçük aynasına bakıp sakal tıraşı olan bir adam.

Yüzündeki ifade beyaz köpükler içinde bile pırıl pırıl.

Başka bir fotoğrafta bakır kaplarını kalaylatırken kalaycılarla birlikte kapının önüne bağdaş kurmuş kadınların yüzündeki huzur, bugün güvenlikli sitelerde mümkün değil.

Bir elinde sefertasıyla Yeni Cami önünde güvercinlere yem atan bir adamın fotoğrafında ne çok şey gizlidir aslında.



Şimdiki zamanda bir erkekte adamlığı tanımlamak zor görülen bir şey, o yüzdendir ki eski zamanların delikanlılığı da hor görülüyor.

Eskiden aynı fotoğrafa sığan mahallelerde şimdi selfie yapılıyor renkli yalnızlıklarda İyiliği ibadet sayanların yerini kötülüğü kudret sananlar aldı.

"İyiler mutlaka kazanır" diyenler sadece eski fotoğraflardı kaldı.



Bizim böyle yıllarımız vardı, bir zamanlar keyfine doyum olmazdı buraların.

Şimdi betonların içinden başını uzatmış çiçekler gibi, ne zaman siyah beyaz bir fotoğraf görsek içimiz eriyor.

Çünkü fotoğraflar kabuğunu temizler yaraların.

Mutluluk Takvimi

İstediğini değil, gerekeni satın al.

Gençlere cesaret ver.

Geçmişin sanatını araştır.

Balık tut.

Zarfından kuşlar çıkan

Mektuplarda kaldı aşk

Ölümsüz sevda kokan

Şarkılarda kaldı aşk

Bin kere yansa yürek

Seven biraz zor uslanır

Ahşap evler gibi eski

Kalpten önce göz ıslanır

Eskidendi çok eskidendi

Hala saklı duruyor yası

Siyah beyaz sevdalarda

Sahipsiz kaldı

Ölümsüz aşklar sineması

Hakkı YALÇIN



Bu dünyada insanlık bir şansı daha hak ediyor mu?

Aynaya bakmak

Hayatın sırrını başkalarının çözüp sizlere sunmasını beklemeyin, Kenarda köşede bulduğunuz renkleri parlatın her rengin bir anlamı var.

Hangi renkte olursa olsun maskenizin hakkını verin!

Vaka sayıları artıyorsa bu virüsün gücünün göstergesi değil, insanların kurallara karşı gösterdiği saygısızlığın bedeli.

O yüzden aynaya bakmak da hayatın gerçeklerinden biridir.