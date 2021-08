Kadınlar için!

YAPILAN bir araştırmaya göre bir kadın ömür boyunca 16 ay ağlıyormuş.

Bu demektir ki ya mutluluk gözlerinden akıyor ya da kadınlar içinden ağlıyor.

Erkekler mutlu olmasın diye!

Yoksa 16 ay ne ki!



Kolay zengin olmayı hedefleyen şöhretli kadınları bu meseleden muaf tutuyorum.

Enayi erkeklerin nezdinde onların gözyaşları "inci muamelesi" gördüğü içindir ki ağlamak getirisi bol bir yol.

Evlenip çocuk yaptıkları zengin enayilerin nafakasını cebe indirdikten sonra da gözlerinden yaş gelene kadar gülüyorlar.

Kalpazan ticaretinin kalınbağırsakları olarak magazin tarihine geçerken!



Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde 1'i kadınlara ait ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor.

Kimileri bütün gün ağlıyor, kimilerine mobbing uygulanıyor kimileri taciz ediliyor.

Görünen o ki, bu araştırmada çalışma esnasında dökülen gözyaşları 16 aylık ağlama kapasitesinin dışında tutulmuş!



Erkeklerin ömür boyunca ne kadar ağladığını araştırmaya zahmet etmemişler.

Çünkü kadınları da kadınların anasını da erkekler ağlatıyor.

Ve "erkekler ağlamaz" diye "boş bir gururun" heybeti yaşanıyor.

Bir erkek kadınları öldüren erkeklerin tarafını tutuyorsa o erkeğin bırakın gözyaşını insanlıkla bile ilgisi yoktur.



Her ne kadar kadınlara verilen değeri göstermek adına kutlansa da Kadınlar Günü erkeklerin bağışlanmadığı bir gün olarak anılır oldu.

Nasıl oldu acaba?

Ağlamayı ayıp sayan erkekler, tecavüzü şiddeti ve katliamları gurur saydıkları için mi?



Daha önce yapılan bir araştırmada kadınların kendilerini en çok özgür hissettikleri an; yalnız yürümek.

Kadınların yüzde 48'inin kadın olarak doğmayı istememesiyle gördükleri şiddetin erkekler tarafından destek görmesi arasındaki bağı da araştırsınlar.

Bu meselenin erkeklik gururuyla mı ilgisi var, yoksa ağlamaktan utanan erkekliğin bıyıkta olmadığını göstermekle mi?

Kadınların can kayıpları erkeklerin ayıplarıyla yarış halindeyken, kadınların ömür boyunca 16 ay ağlamış olması bir mucizedir.

Mümkünse kadınların ömür boyunca kaç gün güldüklerini hesaplasınlar da aradaki farkı görelim.

Not! Yapılan araştırmaya göre sigara içen kadınların ömrü 23 yıl erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyormuş.

Dip not: Oh be dünya varmış!

Mutluluk Takvimi

Sokak müzisyenine para ver.

Sözüne sadık kal.

Çocuklara parmak oyunu öğret.

Kızsan da renk verme.

Sevda acısını

Taşımak zormuş

Hayatta ilk defa

İmkansız kaldım

Hor görme aşkıma

Sadakatimi

Sen eksildin ama

Ben fazla kaldım



Dokunmak isterdim

Gözyaşlarına

Avuç içlerime

Yüzün değmeli

Aşkımız ağlıyor

Çaresizlikten

Sevda gömlekleri

Hüzün düğmeli

Hakkı YALÇIN

Denizde dalgayı yapan rüzgardır. Suyun suçu yok.

Hokkabazlara!

Yalanların şişirilmiş renkli balonları uçarken, nefretin konuşma balonları patlarken, "kanatlarını diken melekler gördüm" desem kimse inanmaz.

İnanmasınlar. Ben de kimseye inanmıyorum zaten. Hele ekranlardaki hokkabazlara!