Selçuk Tektaş
Alişan kardeşini kaybetti canının yarısını.
Ben çok iyi bir dostumu, yıllanmış arkadaşımı her şeyden önemlisi bu dünyada tanıdığım en kibar insanlardan birini.
Selçuk'u anlatabilmek için bütün cümleler yavan kalır.
Ama bilirim ki ömrün final sahnesinde herkesin eli kolu bağlı kalır.
Sen ne güzel insandın sen ne güzel bakardın ama ciğerimizi yaktın be Selçuk.
*****
Alişan'a hastanedeki her günün sonunda "merak etme Selçuk dönecek" dedim, "güzel insanlar yaşamalı." Yoğun bakımda hiç uyanmadı ama biliyorum ki hep duydu hep hissetti o sevgiyi.
Onun dilinde ve yüreğinde renkli çiçekler vardı öyle adamdı.
Onun gözlerinde az bulunur ışık vardı uyusa da parlardı.
Daha 38 yaşındaydı, daha büyütecek iki bebeği vardı, canı ciğeri bir ailesi.
Sen ne özel bir insandın, cennette bir meleğe ihtiyaç vardı da o yüzden mi acele ettin Selçuk?
*****
Yemin olsun başka biriydi, sözünün eriydi. Hayatın ruhani yanına yaslanmıştı gönül dilinden ötesi yalandı onun için.
Ateşe düşseniz yangını bile paylaşırdı sizinle. Geçen yıl bu zamanlar annemi uğurlamıştım da o günden beri hiç bu kadar ağlamadım.
Sen ne güzel insandın, sen ne imece ruhlu bir adamdın ama yüreklere kor bıraktın be Selçuk.
*****
Seninle daha yapacak çok işimiz vardı. Alişan için Gökhan Tepe'yle Ceyhun Çelikten'le yaptığımız şarkıları dinletecektik, "müzik doktoru" diye takılacaktık sana.
"Bu şarkı tutar" dediğinde yanıldığını görmeyecektik hiç.
Her Fenerbahçe maçından sonra hakemi ve pozisyonları tartışacaktık seninle. Kaybedilen şampiyonluktan sonraki üzüntünü belli etmesen de ses tonundan hissedecektim.
Bildim bileli hep direndin hayata, hep çocuklarını omuzlarında taşımak için mücadele verdin.
Yaranı bile gizlerdin de bu hastalıkta uyanmak belki çok zordu be Selçuk?
*****
Seni hep güzel hatırlayacağım canım kardeşim.
Altın kalbinle güleç yüzünle, herkese nasip olmayan adaletli ve vicdanlı duruşunla.
Dün Teşvikiye Camii'ndeki cenazenin ardından cennet kuşlarını uçurduk.
Bıraktığın onurlu ismin ardından haykırdık hep birlikte; "hakkımız helal olsun!" Herkesin tabutu el üstünde taşınır ama sen yüreklerde de taşındın, kalbimizden gönderdik dualarımızı.
Nur içinde yat.
Mekanın cennet olsun.
Allah ailene ve seni sevenlere sabır versin.
Senin gibi güzel insanların acısına dayanmak zordur be Selçuk.
Mutluluk Takvimi
Bilgi sahibi olmadan fikir yürütme.
Cenazeye gidecek zamanı bul.
Saygılı sürücü ol.
Yattığın yeri topla.
HAYAT
Yolun sonu insanın adını ve şerefini göndere çektiği yerdir.
Çünkü kırık bir testiden bir dikişte içilen sudur hayat.
Yalanların tatil köylerinde doğruluğun hükmü kalmasa da dokuz köyden kovulanlar için onuncu köydür hayat!
Bir masaldır hayat.
Bulutların gökyüzüne yazdığı şiirler ya da gönül penceresinden ansızın bakıp geçen şarkılar gibi.
İsimsiz mektuplar
Gibi bakardık
Hatıra defteri
Hasretin dili
Aşka açılırdı
Bütün perdeler
İçinden ağlardı
Sevda mendili
Bir sevda treninden
Zamansız indik
Ömürlük şarkıların
Nağmesi bizdik
Maziyi özleyen
Aşk yolcuları
O trene binmek için
Neler vermezdik
Hakkı YALÇIN
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