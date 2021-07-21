Bu memlekette!

MASKELERİN yüzden pandeminin gözden çıkarıldığı bir bayramın içindeyiz.

Tatil yerlerinde metrekareye 8 kişi düşüyor, buna karşılık vaka sayısı artıyor.

Aşı olmakla her şeyin halledildiğini düşünenleri nelerin beklediğini bilemeyiz.

Bildiğimiz tek şey; geçen yazdan ders almadığımız!

Herkes ölene kadar yaşayacağını bildiği halde hiç ölmeyecek gibi yaşattığı sorumsuzlukların sahibidir bu memlekette!



Bir zamanlar insanlar başkalarını kurtarmak için kendilerini yakardı.

Koro hayatlar vardı sustu ya da susturuldu.

Dürüst ve onurlu insanlara kan kusturuldu yalan değil.

Kendimizi kurtarmak uğruna birimiz hepimizi yaktık, hepimiz birimizi yalnız bıraktık.

Siyah beyaz fotoğraflardaki insanların bakışlarındaki temizliği renkli fotoğraflarda göremiyorsak, kaybettiklerimizi bulmak zordur bu memlekette.



Çocukluğumuzda bayramlarda bir cambaz gelirdi mahalleye, mahalle ayağa kalkardı.

Cambazın hünerini gösteren ipti, o cambazlar kendilerini izleyenlerin sihrine sahipti.

Her şey birbirinin içinden geçerdi ama kimsenin içinden komşunun tavuğunu araklamak geçmezdi!

Şimdi hakta hukukta bile paranın sözü geçiyor.

Sükseli otomobil sahibi züppeler bir çocuğa çarptığı zaman sürücüye geçmiş olsun denir de çocuğun hayatı kimseyi ilgilendirmez olmuştur bu memlekette!



Birinin sürgünü diğerine düğün olmuştur.

Kördüğüm olmuştur ortak noktada buluşmanın yumakları.

Komşusunun evi yanarken sevinçten çığlık atanları bollaşmıştır mahallelerin.

Yakınlaşmak varken uzaklaşmak tercih edilir olmuştur bayramlarda bile. Nefret ve düşmanlık adına bütün cümleler iri harflerle yazılır da kardeşliğin sessiz harfleri bile kitaplardan silinmiştir bu memlekette!



Masum bir insan işlemediği suçların cezasına mahkum edildiğinde o insanlara bu suçu yükleyenler zalimliği gururla üstlenirken.

Vicdan ve merhamet asla geri gelmeyecek bir gerçektir bu memlekette.

Mutluluk Takvimi

Çay ve simitle kahvaltı yap,

Otomobilini düzgün park et.

Bugünkü rengin mavi olsun.

Sıcaktan korun.

Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm

Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları

Hakkı YALÇIN

Şimdiki zamanın cahil horozları ekranlarda her vakit ötüyor.

Ticari ahlak!

Amerika'daki üçüncü sınıf film yapımcıları harıl harıl çalışıyor.

Kendilerine Türkiye'de harika bir pazar bulmuşlar, ne kadar pespaye film varsa bizim televizyonlara kakalıyorlar.

Bizler de paralı kanallarda o filmleri defalarca izliyor ve sesimizi çıkarmıyoruz.

Çünkü hak aramanın yolu kesildi halka hizmetin adı değişti.

Ticaret ahlakı bu topraklarda geçerliliğini yıllar önce kaybetti.

Telefon ve internet kullanırken taahhüdü verin parayı da verin ama sıkıysa hakkınızı arayın bakalım nasıl bir muamele göreceksiniz!

Teknolojinin zaferi bu!