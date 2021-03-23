Yıldız

***

***

***

***

"Tamam" dedim, "bu gece saat dokuzda gel sana yıldız tornavidanı getireceğim." Geldi, akşamın karanlığında pırıl pırıl parlıyordu.

Sönmeye çeyrek kala nasıl parlıyorsa bir yıldız.

Mutluluk Takvimi

Çocuklara ilginç sandviç yap.

Korunmak için çift maske tak.

Görmediğin malı satın alma.

Dostlarının hatırını sor.



Diyelim ki böyle bir bar

Açık sabaha kadar

Hüzne batmıştır herkes

Hem de dibine kadar

Diyelim ki böyle bir bar

Kimin acelesi var

Harcadığı ömrüne

Bakıp çıkacak kadar

Bizim gibi sevenler

Zaten delidir

Burada her gece biri

Aşkını yakar

Bugün sıra bende

Hiç merak etme

Ateşim var benim

Yeteri kadar

Hakkı Yalçın

Sakın ha, büyümek için acele etmeyin çocuklar.

Balıkçının günlüğü

"Tezgahımı süsledim, taze balıkların arasına buzhane balıklarını karıştırdım, müşterilere bir güzel kakaladım.

Yeni aldığım BMW'nin taksitlerini bu ay bitiriyorum.

Sahiden de bu ülkenin denizi de bitmiyor kerizi de!" Not: Çocuklarına yedirmediği bayat balıkları başkalarının çocuklarına yedirenlere de zıkkımın kökünü yedirecektir hayat.

Hiç kuşkunuz olmasın.