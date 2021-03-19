Arkadaşım!

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Paranın ve züppeliğin itibar gördüğü zaman dilimleri yanıltıcıdır.

Bazıları hiç ölmeyecek gibi yaşıyor da çok yaşamak değil insanlara ve hayvanlara zulmetmeden yaşamaktır hüner.

Mutluluk Takvimi

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Hazırda yara bandı bulundur.

Ihlamur iç.

Çocukları haberlerden uzak tut.

Kitap oku.

Kalbinde mahsur kaldım

Odam dört duvar hüzün

Canımın aynasında

Hala su gibi yüzün

Oturup kalıyorum

Yine eski koltukta

Ne geçti elimize

Onca hayal kurduk da

Senden sonra kurudu

Vazoda hüzün gülü

Geride bıraktığın

Sanki yaşayan ölü

Bu ev benim gurbetim

Bu benim sensiz odam

Duvarda gülen resmim

Sana ağlayan adam

Hakkı YALÇIN

Tarihten ders çıkartamayanları gözden çıkarır hayat!



Kan oranı!

Yeni bir film çevriliyor da birbirlerine ayna tutanları izliyoruz.

Amerikan Başkanı Biden, Rus Devlet Başkanı Putin'e "katil" dedi.

Putin'e göre de Biden katil.

Bize sorarlarsa yüksek sesle haykırırız.

"İkiniz de katilsiniz!" Bakmayın düşman pozlarına dünyanın kanını emenler ortak noktalarını inkar edemezler.

O yüzden ikisinin de yok birbirinden farkı.

İkisinin kapısı da teröre açık.

O yüzden böyle katillerin kullandıkları cümlelerdeki kan oranı yüksektir!