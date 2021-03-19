Tabiatın diliyle konuşurken öyle uzun uzadıya bir şeyler anlatmaya gerek yok.
Gözlerindeki derinlik yeter!
Aç gözlü değil, önüne yemeğini koyduğum zaman yiyebileceği kadarını yiyor, yemediklerini başkalarına bırakıyor.
Sokaklarda yaşasa bile kimsenin ekmeğiyle oynamıyor.
***Bir köpeğin insana gösterdiği sadakati insan insana göstermiyor.
O köpek gözleriyle "ölene kadar yanındayım" duygusunu veriyor.
Kendi hukukunu sergiliyor.
Hayvanların hukuku insanlarda olsa belki yaşamak daha güzel olurdu diye düşünmeme sebep oluyor.
Hiçbir köpek silah kullanmıyor çünkü.
Kimseye uyuşturucu satmıyor.
Kimseye yok yere iftira atmıyor tabiatın dengesini bozmuyor.
***
Depremi hatırlayın, enkaz altında kalan insanları kurtarmak için köpeklerin gösterdiği çabaya karşılık, kadınların bileklerini kesip bileziklerini çalanlar insandı!
İnsanlığı para yok etti ama hayvanlık hala özelliklerine sadık.
İnsanoğlu suya inen bir ceylanı silahla vuracak kadar kalleş, anlatmayı beceremediği zaman küfredecek kadar zavallı!
O yüzden yeni tanıdığım bu sokak köpeğine insan adı vermeyi ona hakaret saydığım için adını "isimsiz" koydum.
***Kendisini bir kere köpek ısırdı diye hayatı boyunca köpeklere düşman olanları tanıyorum.
Buna karşılık çocuklarını ve ailesini "haince ısıran" insanlar için ayaklar altına yatanları.
Onlar değil mi zaten onurlu insanların hayatına asıl darbeyi vuranlar! İnsan yarası hayvan yarasından daha derindir.
İnsanlar başkalarını yaşatmayı bıraktı artık, sadece sükseli yaşamaya bakıyorlar, üstelik başkalarının hayatlarını ve paralarını çalarak, önlerine çıkan hayvanları da tekmeleyerek.
***Havlamak köpeklere mahsus ama geleceğin dünyasında insanlar inim inim inleyecek.
Sanırım en çok hayvanlar dinleyecek bu çığlıkları. İnsanların birbirini duyacak hali kalmayacak çünkü!
***
Paranın ve züppeliğin itibar gördüğü zaman dilimleri yanıltıcıdır.
Bazıları hiç ölmeyecek gibi yaşıyor da çok yaşamak değil insanlara ve hayvanlara zulmetmeden yaşamaktır hüner.
Mutluluk Takvimi
Çiğnediğin sakızı yere atma.
Hazırda yara bandı bulundur.
Ihlamur iç.
Çocukları haberlerden uzak tut.
Kitap oku.
Kalbinde mahsur kaldım
Odam dört duvar hüzün
Canımın aynasında
Hala su gibi yüzün
Oturup kalıyorum
Yine eski koltukta
Ne geçti elimize
Onca hayal kurduk da
Senden sonra kurudu
Vazoda hüzün gülü
Geride bıraktığın
Sanki yaşayan ölü
Bu ev benim gurbetim
Bu benim sensiz odam
Duvarda gülen resmim
Sana ağlayan adam
Hakkı YALÇIN
Tarihten ders çıkartamayanları gözden çıkarır hayat!
Kan oranı!
Yeni bir film çevriliyor da birbirlerine ayna tutanları izliyoruz.
Amerikan Başkanı Biden, Rus Devlet Başkanı Putin'e "katil" dedi.
Putin'e göre de Biden katil.
Bize sorarlarsa yüksek sesle haykırırız.
"İkiniz de katilsiniz!" Bakmayın düşman pozlarına dünyanın kanını emenler ortak noktalarını inkar edemezler.
O yüzden ikisinin de yok birbirinden farkı.
İkisinin kapısı da teröre açık.
O yüzden böyle katillerin kullandıkları cümlelerdeki kan oranı yüksektir!