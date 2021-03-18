Rehber

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Bitirimliğin hem sanat dünyasında hem futbolda itibar gördüğü bir düzende çocuklar için kahroluyorum.

Kötü insanların paha biçilmez olduğu bir düzende ölü çocuklarını doğuruyor hayat.

Bizim çocuklarımızı!

Çünkü onların rehberlerinde zerre kadar sevgi ve saygı yok ve sadece paraya uzanıyor elleri.

Yere düşene değil!

Mutluluk Takvimi

Mahalle esnafından alışveriş yap.

Ihlamur iç.

Dostlarını ara.

Sokak hayvanlarını koru.



Hani geceleri

Uyku tutmaz ya

Hani haykırırsan da

Kimse duymaz ya

Hani gökte bile

Yıldız kalmaz ya

Hasret karanlıkta

Büyür bilmezsin

Vakitsiz gitmiştin

Belki gelirsin

Bu yürek aşkından

İster delirsin

Gocunmam yükümden

Beni bilirsin

Sevenler her gece

Ağlar bilmezsin

Hakkı YALÇIN



Her yanlışın bir doğrusu olsa da doğrunun yanlışı olamaz!



Emekli günlüğü

"Tezgahtan balık satın alıp yemek bizler için mucize artık.

Bir olta aldım, bugün deniz kenarına gittim 16 tane istavrit tuttum.

Evde iki çocuk var bir de karım, kişi başına 4 istavrit.

Yine şükrettim."