Az yaşayan insanların derin izler bıraktığı mevsimlerin çocuklarıyız.
O yüzden "asalet nedir?" diye sorduklarında gerçek sanatçıları gösteririz.
Gerçek sanatçılar hem toplumun aynasıdır hem rehberi.
Sadri Alışık'ı bugünün gençleri ve çocukları pek bilmez.
Filmleri oynatılmaz ekranlarda, muhabbetlerde konusu geçmez.
Kerem Alışık tarafından adına açılan sanat merkezinden yetişen oyuncular bilir Sadri Alışık'ı.
Ve onun filmleriyle büyüyen bizim gibiler.
***
Çocuklara eğilmek büyüklüğün şanından gelirdi.
Onların ayakkabılarını bağlamak için de eğilirdi, dostlarının dizlerinin çözülen dizlerinin bağları için de.
Neyin afra tafrası neyin kibiri?
Konuşurken bile sesi acıtırdı yüreklerimizi.
O yüzden Sadri Alışık sadece bir sinema sanatçısı değildi.
Mahallelere ilham veren, delikanlılığa gönül veren onurlu bir insandı.
Boş cebinden çıkardığı elini uzatırdı gönül zenginliğiyle.
Pantolon bankasında!
***Sadri Alışık diğer sanatçıların da ışığıydı, balkanların sarmaşığı Ekmekle oynamazdı Sadri Alışık küfretmezdi mekan basmazdı.
Vicdan ve zarafetin insanlığın kitabında yazılı olduğunu bilirdi.
O yüzden Sadri Alışık kuşağı talihli bir kuşaktır, zeytin ekmekle doysa da.
O yüzden Sadri Alışık döneminin sanat ve futbol resimleri bugün bile tarihten sızan ışıktır.
***Futbol güneşin altında oynanan oyundu bir zamanlar.
Karanlık adamların peydahlanması gece maçlarından sonradır.
Çirkinliğin itibar görmesi televizyonların evlere girmesinden sonra.
Gaz odalarında adalet adına tek kelime etmeyenler popülerlik sevdasını özne yaparken, güneş bu ülkede kimlere doğar?
Çocuklara doğmadığına göre!
***
Asaletin de büyüsü bitti adaletin de. El üstünde tutulan adamların gözlerine bakıyorum göz değil, sözlerine bakıyorum söz değil.
"Neden Sadri Alışık benzeri bir adam yok?" diyorum ekranların hayatında!
Cevabını gerçekler veriyor.
"Film icabı da olsa üretilen zorbalık televizyonların sosyal statüsüdür."
***
Bitirimliğin hem sanat dünyasında hem futbolda itibar gördüğü bir düzende çocuklar için kahroluyorum.
Kötü insanların paha biçilmez olduğu bir düzende ölü çocuklarını doğuruyor hayat.
Bizim çocuklarımızı!
Çünkü onların rehberlerinde zerre kadar sevgi ve saygı yok ve sadece paraya uzanıyor elleri.
Yere düşene değil!
Mutluluk Takvimi
Mahalle esnafından alışveriş yap.
Ihlamur iç.
Dostlarını ara.
Sokak hayvanlarını koru.
Hani geceleri
Uyku tutmaz ya
Hani haykırırsan da
Kimse duymaz ya
Hani gökte bile
Yıldız kalmaz ya
Hasret karanlıkta
Büyür bilmezsin
Vakitsiz gitmiştin
Belki gelirsin
Bu yürek aşkından
İster delirsin
Gocunmam yükümden
Beni bilirsin
Sevenler her gece
Ağlar bilmezsin
Hakkı YALÇIN
Her yanlışın bir doğrusu olsa da doğrunun yanlışı olamaz!
Emekli günlüğü
"Tezgahtan balık satın alıp yemek bizler için mucize artık.
Bir olta aldım, bugün deniz kenarına gittim 16 tane istavrit tuttum.
Evde iki çocuk var bir de karım, kişi başına 4 istavrit.
Yine şükrettim."