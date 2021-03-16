Kötü futbol Gençlerbirliği karşısında bir kez daha suçüstü yakalandığı halde ortada bir suçlu bile bulunmazken.
Taraftar soruyor; "gerçeklerin inşaatına başlamakta gecikenlerin harcadığı bir sezon daha mı geliyor?" Fenerbahçe'nin şampiyonluk ışığını söndürenler kendilerinin aydınlıkta kalacaklarını düşünmesinler.
Nereye saklansalar çanak çömlek patlayacak.
***Sezon başından beri tutukluk yapan bir takımda düşüncelerini yenilemeyen bir teknik adam yenilmeye de mahkumdur sızlanmaya da.
Erol Bulut'un aciz açıklamasına baktım; "rakip, kalemize gelmeden gol yedik!" Önüne 20 futbolculuk bir transfer pastası konmuş, kremalar ithal, şakşakçılar istemediğiniz kadar. Üstelik sallanan koltuğunun çivileri Bahattin Şimşek adlı bir hakem tarafından restore edilmiş ve Erol Bulut için bütün mesele yediği gol.
***
Erol Bulut şampiyonluk umutları iyice kaybolana kadar gerçeklere bakmayı öğrenemeyecek.
Baksa da işine geleni görüyor zaten. Pazar gecesi Serdar Aziz'in önce attığı dirseklere ve sahne penaltıya yatmasına, ardından da hakeme baktım.
"Serdar Aziz hakemlerin iltihaplı kolyesidir" dedim.
Ama hakemlerin ve Erol Bulut'un böyle bir adamı kayırmasının bedeli Gençlerbirliği'nin galibiyetinin kapısını Serdar Aziz'in açmasıyla ödendi.
İlahi adalet böyle bir şey.
***Türk futbolu Serdar Aziz gibilerini çok görmüştür de Beşiktaşlı Atiba gibilerini eski Yeşilçam filmlerinde görmüştür.
İçimiz ısınıyor böyle insanları seyredince.
Atiba yabancı değil zarafete ve emekçiliğe.
O yüzden futbolcunun adam olanına boynumuz kıldan ince.