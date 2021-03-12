Bundan 6 yıl önceydi.
Bu kız çocuğu uğradığı tecavüz sonrasında eğitimini yarıda bırakmış, toplum içine çıkamaz olmuştu.
3 yıl süren davada mahkemenin kararı ilginçti;
"reşit olmayan bir kız gönül rızasıyla taciz edildiği için sanıklara beraat!" Bu karardan sonra o kız çocuğu hakim amcaya mektup göndermişti.
"Her erkeğin bana tecavüz edeceğini sanıyor ve korkuyorum. 'Neden karşı koymadın' diye beni suçluyorlar da 38 kilo bir kızım. Bir erkekle benim gücümü nasıl bir tutuyorsunuz?
Sizi adalet ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum."
***
O kız çocuğu şimdi yirmili yaşlarını geçerken nasıl bir hayat yaşıyordur acaba?
Belki biraz kilo almıştır da o tecavüzün travması onun hayatından ne çok şey almıştır.
Belki iskeleti kalmıştır da yaşıyor sanılmıştır.
Erkeklerin kendisine nasıl baktığını gördüğü için kahrolmuştur ya da kaybolmuştur da kendini arıyordur sokaklarda.
İhtimal dahilinde.
***15 yaşında 38 kilo bir kıza tecavüz eden erkekler ne yapıyordur acaba?
"Erkekçe masallar" anlatmaya devam ediyor mudur mahallenin orta yerinde?
Gözlerini kimlere dikmişlerdir geçen yıllar içinde?
Mahkemede kazandıkları cesaret ve tecrübeyle iyice raydan çıkıp, başka kız çocuklarının günahlarına da girmişler midir?
Onlarda olmayan vicdan analarında babalarında vardır da belki de hayat kavgasının içine karışmışlardır.
Hepsi ihtimal dahilinde!
***O kararı veren ve 15 yaşındaki kız çocuğunun yazdığı mektupta vicdanıyla baş başa bıraktığı hakim amca ne yapıyordur acaba?
Verdiği kararı bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini hiç düşünmüş müdür?
Bölünmüş müdür uykuları?
38 kiloluk kız çocuğunu 3 erkekten koruyamadığı için vicdanı sızlamış mıdır?
Yoksa aklının ucundan bile geçmemiş midir bu kırık hikayenin kurbanı olan genç kız.
O da ihtimal dahilinde.
***
Kim bilir kaç genç kız geçirdikleri travmalara yenik düştüler de "deliye her gün bayram" deniyor.
O genç kızlardan alınanları kim geri verebilir? Hiç kimse.
Bu gerçeği kimse önemsemiyor.
***Kadınları harcayan televizyon dizileri için kampanya başlattım.
Birkaç arkadaşımın dışında imza veren çıkmadı, herkes korkularına gözü gibi bakıyor.
Parası olanlar da indirimli satışlardan mont bakıyor kazak bakıyor.
Bakmayın yüzlerindeki maskelere, erkeklerin çoğu kadınlara hala "gözleriyle yiyecek gibi" bakıyor.
Nasılsa horlanmıyor tecavüzde zorlanmıyorlar ve kadınları katledip genç kızları harcayarak erkeklik tarihine imza atıyorlar.
Ama unutulmasın ki; iki ayağı üzerinde yürüyen ve gözü doymayan her canlıya da insan denmiyor!