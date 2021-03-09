O çocukları kullanılmak üzere gerekli kaynaklara satıyorlar.
PKK'nın Suriye'deki kız çocuklarını kaçırmasının sırrı da burada, Afrika'daki çocukların kaçırılmasının sırrı da.
Bu filmler dünyanın her yerinde vizyonda.
İnsan ırkının ne mal olduğunu gösteren gerçeklerden biridir çocukları kullanmak!
***
İzlediğim bir belgeselde kansız Trump'ın onursuz bir arkadaşı vardı; sübyancı milyarder Jeffrey Epstein.
Bu sübyancı Fransa'dan getirttiği 12 yaşındaki kız çocuklarını savcılara ve diğer yetkililere "fuhuş armağanı" olarak gönderiyordu.
Meslek onurunu satanlar böyle hediyelerle (!) kendisini yasalar önünde korusunlar diye.
Trump da bu şerefsizi korumak için onun davasına bakan savcıyı bakan yapmıştı.
İşin içinde İngiltere'nin kraliyet ailesinin onurlu prensi (!) Andrew'de vardı.
Dünya böylesine alçaklığın ve sapkınlığın dünyası artık.
O yüzden böyle Amerikan başkanlığının da canı cehenneme prensliğin de.
Çünkü onların kimliklerinde haysiyet kullanılmıyor.
***Ve ne utançtır ki parası ve etiketi olanın yasası kasasındadır.
Her zaman söylerim zenginin hukuku hukukun zenginliğini alt etmiştir.
Neymiş iyiler kazanırmış!
Geçti o devirler, şimdiki zamanda bunu söyleyen halt etmiştir.
***
Sübyancı pislikleri bile koruyanlar rengini beğenmedikleri insanların boğazına bastılar, düşüncelerini beğenmedikleri insanları sorgusuz sualsiz astılar.
Onlar Hitler'den önce de mirastılar; kötülüğün kalbinden!
Ama bilinmelidir ki, her yiğit celladından uzun yaşamıştır, tarih önünde de insanların gönlünde de.
Dünya değişecek ha!
Bundan 60 yıl önceki bilim adamlarının iddialarına bakın.
2060 yılında insanların "ne olacağım" derdi olmayacak.
İnsanlar haftada en fazla 8 saat çalışıp, sadece sebze yiyerek sinir sistemlerini kontrol altında tutmayı başaracaklar, bunun sonucunda asabiyet ve aşağılık duygusu gerçeklerinden uzaklaşacaklar.
2060 yılında terbiye sistemi de değişecek. Elektronik şifrelerle doğrudan beyinlere komut gidecek, ahlaki formüller insanların bünyesine otomatik olarak nakledilecek.
***Bilim adamı olmaya gerek yok, vicdan ya yürektedir ya hiçbir yerde!
Kız çocuklarını kaçırıp o çocukları pazarlayıp hatta sübyancı fuhuş piyasası bile oluşturan vicdansızların değişmesi mümkün değilken, şerefsizliğin güçleneceği gerçeği kaçınılmazdır.
Bir virüsle dünyayı bu hale getirenlerin beynine hangi güzel duyguyu komut edebilirler?
***O yüzdendir ki gelecekte kötülüğün başı kalabalık olacak.
Çocuklar için üretilecek digital akvaryumlara da paha biçilemeyecek gibi görünüyor.
Benim ömrüm yetmez, birkaç yıl sonra siparişleri almaya başlarlarsa şaşırmayın.