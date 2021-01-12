Mahsuben!

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Bu ülkede çocuklar için dik başlı duruş yoktur.

Peki, "virüsle mücadele ederek geçen zaman diliminde, insanların daha bencil olduğunu düşünüyorum" cümlesinde haksızlık var mıdır?

Zannetmiyorum. Bu yazıyı küçücük yaşlarında hayat mücadelesi veren çocukları işaret etmek adına yazdım.

O güzelim çocuklara kıyılmayacağına mahsuben!

Mutluluk Takvimi

Korkularını yenecek bilgiye sahip ol.

Vazoya çiçek koy.

Mecbur kalmadıkça asansörü kullanma.

Çiçek satıyordu

Oturmuş yerde

Elbisesi kirli

Saçı beyazdı

Sevdiği dostları

Kim bilir nerde

Görse de kimseler

Tanıyamazdı

Toprağı kurumuş

Kırık dal şimdi

Denizler içinde

Batan sal şimdi

Hayatı dilinde

Bir masal şimdi

Anlatsa da kimse

Anlayamazdı

Hakkı YALÇIN

İstanbul'a yağan yağmur; damlaya damlaya göl olur.

Gazeteciler Günü

Pazar günü Çalışan Gazeteciler Günü'ydü.

Kıt kanaat yaşayarak çalışan ya da hayatını kaybeden dürüst gazetecileri düşündüm, onlara karşılık milyon dolarlık villalarda oturan hokkabazlara baktım.

Her zaman söylerim; "onurlu bir gazetecinin asla milyon doları olamaz." Varsa ruhunu bile satmıştır.

İsteyen onların mal varlığını da sorgulasın, yüreklerdeki sabıka kayıtlarını da.

Onlar da bir cümleyle ortalığı ayağa kaldırsın ya da şerefe kaldırsın kadehlerini. Nasılsa bu ülkede "şeref" 5 harften ibaret!