Tencere!

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İnsanlar ölürken sadece mali kayıplarını düşünenlere, ellerindeki imkanların zerresini insanlık için harcamayanlara bu virüsten kalan en anlamlı gerçek, "tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez!" Bencil zenginlerin o tencerede kuzu gerdanla bulamadığı mutluluğu, onurlu yoksullar patates haşlayarak bulur.

ULAŞIM

Kadının biri haram zengini bir adamdan çocuk yapıp işini gücünü bıraktı ve her ay aldığı kirli parayla istediği hayatı sürüyor.

Ama o kadın kim bilir kaç genç kıza ilham verdi de o genç kızlar da böyle zengin züppelerin izini sürüyor.

Böyle kadınların kolayca şöhrete ulaştığı yerde aradığımız asalete ve sorumluluğa ulaşılamıyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kedilerin olmadığı yerde kuşlara yem at.

Çocuklara tutacağın sözleri ver.

Fotoğraf çek.

Savurgan olma.

Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN