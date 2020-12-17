Eski mektup!

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Alçaklığın el üstünde taşındığı bir ülkede hafızalarımızda her şey kayıt altındadır.

Zenginliğin ahlaksızlığını da biliyoruz ahlaksızlığın zenginliğini de.

O yüzden diyoruz ki; "herkes ölümüne kadar hayatta ama herkes yaşarken ayakta değil." O gariban baba gibi!

İNSAFSIZLIK!

Bir futbol maçında futbolcu sakatlandığında kameralar o sahnenin üzerine yoğunlaşıyor.

At yarışlarında jokey düşüyor, atın iki ayağı birden sekiyor kameralar yarış derdinde.

Hiç olmazsa yarış bitiminde jokeyin ve atın ne halde olduğu merak ediyoruz ama görüntü olmayınca spiker ne yapsın, "geçmiş olsun" dileklerinden başka!

Bu demektir ki en insafsız kameralar at yarışlarında!

MUTLULUK TAKVİMİ

Arabanın anahtarını üzerinde bırakma.

Yün çorap giy.

Balık tut.

Sahte dostlara güvenme.

Gittin

Bende gözlerin kaldı

İki yağmur damlası

İki suskun ayrılık

Gittin

Şimdi yangınlar kaldı

İki yaralı yürek

İki sevdalı çığlık

Geliver bir akşam

Kahve içimi

Bak nasılmış sevmek

Gör sevincimi

Saatler acıyı

Çeyrek geçiyor

Dayanmaz yüreğim

Dindir acımı

Hakkı YALÇIN