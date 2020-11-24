Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin Almanya'da bulduğu aşının Türkiye'de üretilme şartları da hesaba katılırsa, temeli iyi atılmış bir direniş gösterebiliriz.
Aşının kullanımında öncelikli ülkenin Türkiye olması da bizim adımıza gurur verici.
Ama hepimiz yapılması gerekenleri beklerken kendimizden istenenleri de yapıyor muyuz?
Bütün mesele bu!
***Bu virüs insanlarımızı çalan bir mikrop!
Bu virüs bir tasarım!
Nice güzel insanı kaybettik ve kaybedebiliriz.
Geçen hafta lisedeki arkadaşımızı virüse kurban verdik.
Dağ gibi Sebo'yu.
Emekli öğretmendi ve insanlık adına güzellikler üretmekten vazgeçmemişti daha.
Gençlik yıllarında saldırılara göğüs geren, başının üzerinden geçen kurşunlara bile baş eğmeyen Sabahattin arkadaşımı alt eden virüs beni de yenebilir sizleri de.
Çinli çıyanların laboratuvarında üretilmiş güçlü bir düşmanla savaşıyoruz, doğal bir mikropla değil.
***
Önceki gün bir arkadaşım anlattı.
Akşam saatlerinde Etiler'de oturan bir arkadaşını "ne yapıyorsunuz?" diye aramış.
"Öyle mutluyum ki" demiş arkadaşı, "yasağın uygulanmasına 2 saat kaldı ve biz kebapçıya gidiyoruz!" "Vay canına" dedim, "ömrü billah bir daha kebap yiyemeyecek!" "Bazıları böyle yaşamayı özellik zannediyor" dedi arkadaşım.
Keyiflerine fazla düşkün olanların zaafları ancak kendileri tarafından kontrol altında tutulur da kim tutar onları!
Bunun adı sinekten yağ çıkarmak, bunun adı tedbirlerle kafa bulmak!
***
Bir insan kurallara uyarken kendi canına olan saygısı kadar, topluma olan sorumluluğunu da hesaba katmadıkça virüse çok kurban veririz.
İki ay dişimizi sıkalım, hayatta kalmak şu şıralar eğlenmekten değerlidir.
Bir süre daha içimize kapanmak sessiz sedasız toprağa gömülmekten bin kere değerlidir.
Her masal biter ve her masalın sonunda bir ders vardır.
Böyle zamanlarda direniş göstermek insanlık gereğidir ve bir duruş gerektirir.
İnsanın kimliği kişiliğidir, yoksa herkeste bir nüfus cüzdanı var!
İNSAN HAYATI
Geçtiğimiz hafta içinde at yarışlarında bir jokey atından düştü ve ölüm tehlikesi yaşarken baktım da yarışları naklen yayınlayan kameralar hala koşan atların derdinde.
Yerde yatan jokeyin durumu kimsenin umurunda değil.
Yarışı anlatan spiker "ona sonra bakacağız" diyorsa, finiş çizgisine koşan atların oluşturacağı sonuç; attan düşen jokeyin hayati durumundan bile önemliyse biz neden bahsediyoruz?
Spordan mı insanlıktan mı?
Paranın özne olduğu hiçbir yerde insani duyguların ayaklandığını görmek mümkün olmayacak!
MUTLULUK TAKVİMİ
Mağazalardaki sahte indirime aldanma.
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Gerçek sanata değer ver.
Birazdan bu evden
Sen çıkacaksın
Bekle ki gözümde
Yağmurlar dinsin
Nasılsa mazime
Karışacaksın
Dilediğin zaman
Gidebilirsin
Dışarıda soğuk var
İyice sarın
Sokaklar karanlık
Çıkmaz yolların
İstersen bugün git
İstersen yarın
Dilediğin kadar
Kalabilirsin
Hakkı YALÇIN