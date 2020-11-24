Kimlik!

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Bir insan kurallara uyarken kendi canına olan saygısı kadar, topluma olan sorumluluğunu da hesaba katmadıkça virüse çok kurban veririz.

İki ay dişimizi sıkalım, hayatta kalmak şu şıralar eğlenmekten değerlidir.

Bir süre daha içimize kapanmak sessiz sedasız toprağa gömülmekten bin kere değerlidir.

Her masal biter ve her masalın sonunda bir ders vardır.

Böyle zamanlarda direniş göstermek insanlık gereğidir ve bir duruş gerektirir.

İnsanın kimliği kişiliğidir, yoksa herkeste bir nüfus cüzdanı var!

İNSAN HAYATI

Geçtiğimiz hafta içinde at yarışlarında bir jokey atından düştü ve ölüm tehlikesi yaşarken baktım da yarışları naklen yayınlayan kameralar hala koşan atların derdinde.

Yerde yatan jokeyin durumu kimsenin umurunda değil.

Yarışı anlatan spiker "ona sonra bakacağız" diyorsa, finiş çizgisine koşan atların oluşturacağı sonuç; attan düşen jokeyin hayati durumundan bile önemliyse biz neden bahsediyoruz?

Spordan mı insanlıktan mı?

Paranın özne olduğu hiçbir yerde insani duyguların ayaklandığını görmek mümkün olmayacak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Mağazalardaki sahte indirime aldanma.

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Gerçek sanata değer ver.

Birazdan bu evden

Sen çıkacaksın

Bekle ki gözümde

Yağmurlar dinsin

Nasılsa mazime

Karışacaksın

Dilediğin zaman

Gidebilirsin

Dışarıda soğuk var

İyice sarın

Sokaklar karanlık

Çıkmaz yolların

İstersen bugün git

İstersen yarın

Dilediğin kadar

Kalabilirsin

Hakkı YALÇIN