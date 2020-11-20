Zor zamanlar

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Elinden geleni ardına koymayan bu virüs de etkisini kaybedip gidecek.

Ama kötülükle beslenenlerin içindeki virüs asla kaybolmayacak.

İnsan hayatına zerre kadar değer vermeyenler için bu gerçeklerin bir anlam taşıdığını zannetmiyorum.

Şu sıralar insanların zor zamanı!

İyiliklere güzelliklere itibar gösterilmesinin tam zamanı.

BİR YANLIŞLIK VAR!

Bir insanın anne karnında gelişmesinden doğumuna ve akıl çağına ulaşmasına kadar en az 20 yıl, onun yapısını anlayabilmek için 30 asır gerekiyor.

Ruhuyla ilgili gerçeklerini öğrenebilmek için neredeyse sonsuzluğa uzanmak gerek.

Ama böylesine görkemli bir canlıyı öldürmek için bir virüs yetiyor.

Ya da bir kurşun!

İşin garibi o virüsü üretene de o kurşunu sıkana da insan diyorlar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını bil.

Hazırda yara bandı bulundur.

Balıklara yem olma!

Şimdi gittiğin gibiyim

Bu şehirde

Sancılanır her saat

Sensiz yüreğim

Bir düş gibi büyürsün

Islak gecelerimde

İnadına sever

İnadına beklerim

Şimdi yaslar dağlar gibi

Yokluğun

Gittiğin yolda kaldı

Yorgun gözlerim

Sen benim birtanem

Gönlümde efsanem

İnadına bekler

İnadına özlerim

Hakkı YALÇIN