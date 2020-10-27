Başka bir yerde kocaman adam 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazıyor.
Böyleleri soysuzluğun tarifini yapıyor ama bizler onların adını yazamıyor yasa gereği yüzlerini gizliyoruz.
Yoksa onların şereflerine (!) zarar vermekten sanık durumuna düşeriz!
***Bu sapkınlar şimdi tutuklanıyor ama böyleleri yıllarca yaptıkları için mahkemelerden salıverilen erkekler.
Onların korundukları kadar çocuklarımız ve kadınlarımız korunsaydı bugünlere gelinmezdi!
***Bileği bükülmez delikanlı gerçeği çocukları taciz eden erkeklikle el değiştirmiştir ki son yılların enjektörü budur.
Ne suyun akışı değişir artık ne yeni moda erkekliğin kadınlara ve çocuklara bakışı!
***Hayat su gibi akıp giderken bazıları kendilerini temize çıkaramadan dünyadan göç edecekler çünkü onların kirini hiçbir su paklamaz.
Kir en kolay yüreklerde birikir ama ayıplanacak bir tarafı da kalmamıştır artık.
***
Cevap: Alıcılarıyla oynamayanların hayatlarıyla oynamaya bayılan "markalar" böyle uygun görüyor.
"Sadece para değil çocuklarımızdır harcanan" desem ne yazar!
***Para insanların en büyük ahlaksızlığı haline gelmişse orada yeni bir dünya kurulmuştur. O dünyanın adaleti de yoktur asaleti de.
Kalbi kasıklarında atanların otobüs koltuğunda oturanı da birdir şöhretini reklamlarda pazarlayanı da!
***Geçenlerde eski yazılarımdan biri karşıma çıktı, nasıl dokunaklı yazmışım.
Eskiden daha çok okunuyor olmak dokunmuyor bana.
Eskiden ayıp olan şeylerin şimdi ayıp olmaması dokunuyor!
***
Bizim yazdıklarımız kimseyi ilgilendirmiyor olabilir, başkalarının ilgilendikleri yalanlar da bizi ilgilendirmiyor zaten.
TJK skandalı
At yarışlarında bile geçen hafta bir skandal yaşandı.
Gazi Koşusu Şampiyonu Call To Victory için katılacağı koşu öncesinde bütün yorumcular sakat olduğundan ve yarışı yarım bırakacağından söz etti.
Ama yetkililer gözlerini yumdu kulaklarını tıkadı.
Üzerine en çok bahis oynanan şampiyon at başladığı yarışı yarım bıraktı.
At yarışları da geride "kara bir iz" bıraktı.
Çünkü bir skandal ancak bu kadar görkemli seyredilirdi.
Türkiye Jokey Kulübü ve Komiserler Kurulu tarafından!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kimseden değişmesini bekleme.
Martılara simit ısmarla
Çocuklara eski masalları anlat.
Bu akşam son defa
Sana gelmiştim
Kalbimde hüzünler
Çiçek açtı
Elini tutmaya
Yetişemedim
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Liman meyhanesi
Artık mekanım
Bütün sokaklara
Acın bulaştı
Mendil sallamaya
Yetişemedim
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Hakkı YALÇIN