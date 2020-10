Enjektör!

***

***

***

***

***

***

***

Bizim yazdıklarımız kimseyi ilgilendirmiyor olabilir, başkalarının ilgilendikleri yalanlar da bizi ilgilendirmiyor zaten.

TJK skandalı

At yarışlarında bile geçen hafta bir skandal yaşandı.

Gazi Koşusu Şampiyonu Call To Victory için katılacağı koşu öncesinde bütün yorumcular sakat olduğundan ve yarışı yarım bırakacağından söz etti.

Ama yetkililer gözlerini yumdu kulaklarını tıkadı.

Üzerine en çok bahis oynanan şampiyon at başladığı yarışı yarım bıraktı.

At yarışları da geride "kara bir iz" bıraktı.

Çünkü bir skandal ancak bu kadar görkemli seyredilirdi.

Türkiye Jokey Kulübü ve Komiserler Kurulu tarafından!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kimseden değişmesini bekleme.

Martılara simit ısmarla

Çocuklara eski masalları anlat.

Bu akşam son defa

Sana gelmiştim

Kalbimde hüzünler

Çiçek açtı

Elini tutmaya

Yetişemedim

İçinde sen vardın

Bir gemi kaçtı

Liman meyhanesi

Artık mekanım

Bütün sokaklara

Acın bulaştı

Mendil sallamaya

Yetişemedim

İçinde sen vardın

Bir gemi kaçtı

Hakkı YALÇIN