Rezerv edilen sadece doğalgaz değil umutlarımız.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü verdiği müjde ihtimal olmaktan çıkan bereketin müjdesini işaret ediyor.
Başkaları ne diyor boş verin.
Onlar "arkası yarın" konulu bir filmin yarınlarla tokalaşmasını seyrediyor.
***Bundan böyle başka bir takvimi olacak ömrümüzün.
Biz görmesek çocuklarımız görür.
Dünyanın çivisini çıkaranlara karşı zamanı gelmişti belki istiridyenin içindeki inciyi çıkarmanın.
Dünyanın yasası bu; eğilen başlar kaderine gömülür, dik başlı duranlar yarınlara yürür.
Yelelerine güneş takmış atlar gibi.
***Tam anlamıyla işlenmemiş bu toprakların insanlarına sunacağı çok şey var daha.
Yeter ki birbirimize karşı insancıl olalım, bütünlüğümüzü saygımızı yitirmeyelim.
Sosyal medya mezbaha olarak kullanılmasın.
Hukukun karşısında kimsenin ayrıcalığı olmasın.
Her fikrin özgürlüğü olsun.
Renk ayrımı yapmasın vicdanlar.
Öfke balçığındaki erkekliğin önü kesilsin.
***
İşte o zaman çiçek borsasında karanfiller üst düzeyden işlem görür.
Çocuklar adına açılmış bütün borçlar silinir.
Bu topraklar kardeşliğin ve bereketin anayurdudur.
Böyle yazıldı böyle bilinir.
ZENGİNİN GÜCÜ!
Bir kadının sokakta dayak yemesine engel olmak isterken katil olan üniversiteli gencin hapse girmesine haklı neden arayanlar; "cebinde bıçak taşıyordu" gerçeğini öne sürüyor.
Adalet adına haklı bir gerekçe diyelim.
Peki, alkollü olarak kullandığı Porsche otomobiliyle polis memurunu öldüren Rüzgar Çetin adlı zengin çocuğu özgür kaldı ve sokaklarda dolaşıyor.
Hiç merak etmiyorlar mı üzerinde ne taşıyor?
Zengin babasının kartvizitini mi, kullandığı otomobilin etiketini mi?
SAHTE DOSTLAR
Gönül kumbarasında sevgi biriktiren insanları delikanlı yıllarımda tanıdım.
Birbirimizde hırkamız kalmıştır ama tutulmamış sözümüz kalmamıştır.
Şimdiki dostluklar sadece çıkar ilişkileri üzerine kurulu.
Onlar iyi günde insanların yanında kötü günlerde toz duman!
Zaman bu zaman, parayı görünce kıvıran zaman!
O yüzden çocukluğumun beş parasız arkadaşlarını bugün müzik dünyasındaki apoletli "sahte dostlara" değişmem!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çiğnediğin sakızı yere atma.
Uyandığın günün gecesinde uyu.
Anne köpeği doyur.
Dillere destandı
Kalbinde aşkı
Bütün ümitleri
Bir anda bitti
Bir düğün gecesi
Yaşlı gözlerle
Mahzun mahzun baktı
Boynunu büktü
Bir şey söylemedi
Dönüp bizlere
Gözyaşı doldurdu
Yorgun gözlere
Ardına bakmadan
Boş denizlere
Bir düğün gecesi
Sürgüne gitti
Hakkı YALÇIN