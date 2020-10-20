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İşte o zaman çiçek borsasında karanfiller üst düzeyden işlem görür.

Çocuklar adına açılmış bütün borçlar silinir.

Bu topraklar kardeşliğin ve bereketin anayurdudur.

Böyle yazıldı böyle bilinir.

ZENGİNİN GÜCÜ!

Bir kadının sokakta dayak yemesine engel olmak isterken katil olan üniversiteli gencin hapse girmesine haklı neden arayanlar; "cebinde bıçak taşıyordu" gerçeğini öne sürüyor.

Adalet adına haklı bir gerekçe diyelim.

Peki, alkollü olarak kullandığı Porsche otomobiliyle polis memurunu öldüren Rüzgar Çetin adlı zengin çocuğu özgür kaldı ve sokaklarda dolaşıyor.

Hiç merak etmiyorlar mı üzerinde ne taşıyor?

Zengin babasının kartvizitini mi, kullandığı otomobilin etiketini mi?

SAHTE DOSTLAR

Gönül kumbarasında sevgi biriktiren insanları delikanlı yıllarımda tanıdım.

Birbirimizde hırkamız kalmıştır ama tutulmamış sözümüz kalmamıştır.

Şimdiki dostluklar sadece çıkar ilişkileri üzerine kurulu.

Onlar iyi günde insanların yanında kötü günlerde toz duman!

Zaman bu zaman, parayı görünce kıvıran zaman!

O yüzden çocukluğumun beş parasız arkadaşlarını bugün müzik dünyasındaki apoletli "sahte dostlara" değişmem!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Uyandığın günün gecesinde uyu.

Anne köpeği doyur.

Dillere destandı

Kalbinde aşkı

Bütün ümitleri

Bir anda bitti

Bir düğün gecesi

Yaşlı gözlerle

Mahzun mahzun baktı

Boynunu büktü

Bir şey söylemedi

Dönüp bizlere

Gözyaşı doldurdu

Yorgun gözlere

Ardına bakmadan

Boş denizlere

Bir düğün gecesi

Sürgüne gitti

Hakkı YALÇIN