Meslek onuru

HARCAMAYA kıyamadığımız çocukluğumuzun efsanesiydi futbol.

Yerde bulduğumuz bir gazete sayfasını çömelip okuyacak kadar meraklıydık.

Gazeteciler kimsenin "avantasına" ihtiyaç duymayacak kadar onurlu insanlardı.

Samim Var vardı Namık Sevik, efsane İslam Çupi ve diğerleri.

*****

Sonra kulüp yazarlığının ırkçılarını gördük.

Hayatlarında bir tane onurlu cümle kuramayanlar çanak soru bankalarındaki hesaplarının karşılığını aldı.

Meslek onurunu ağalara beylere peşkeş çektiler de bunu maharet saydılar.

*****

Bir gazoz kapağından çıkan lastik topa ömür verirdik.

Taştan kalelerimiz vardı pamuktan yüreklerimiz.

Dizlerimizin yarası çocukluğumuzun on dakika arasıydı.

Yere uzanırdı birimiz, diğeri yarayı üflerdi acıyı bile bölüşürdük.

Gönül verdiğimiz takım da kaybederdi, hep kazanmak diye bir şey yok.

En fazla kar yağardı yüreğimize üşürdük.

*****

Bu meslekte onurlu duranlar hiçbir zaman emeklerinin karşılığını almamıştır.

Şimdi oryantal yorumcular zamanı.

Gazetecilik mesleğini gasp edenlerin kendilerinden bahsettirmek adına yapmayacakları şey kalmamıştır.

*****

Ne zarif yıllardı o yıllar.

Karıncaezmez Şevki vardı karıncalar onu omuzlarında taşırdı.

Büyükler yaşlı olduğu için değil çocukları sevdiği için büyüktü.

Futbol denince akan sular dururdu.

Her takımın kadrosunu biriktirdik her futbolcuyu sevdik abimiz gibi.

Galatasaraylı bir çocuk Fenerbahçeli bir çocukta bile kendini bulurdu.

*****

Zarafet öleli çok oldu.

Ne çok şeyden vazgeçtik, dürüstlükten yiğitlikten asaletten.

Haksızlıklara karşı söylenecek bir şeyler kalmadığında bilin ki para konuşuyordur.

O kirli para!

*****

Dünyanın yüzde 80'i su diye bilinirdi artık değişti.

Dünyanın yüzde 90'ı kir.

Kir en kolay yürekte birikir!

Üstelik sudan sebeplerle!

Not: Televizyonlardaki bazı yorumculara bir bardak berrak su verdiğinizde kirlenmiş bir bardak alırsınız geriye!

*****

Eski güzellikleri yeni çirkinliklerin yerine koymalıyız, sevgi ve saygıyı mesela!

Her şeyden önemlisi meslek onurunu!

Ama onur para etmiyor!

ATLAR KONUŞUYOR!

Kamçılanmalarının yasaklanmasını istediğim yarış atlarından yeni bir mesaj geldi.

"Kamçılanmak bizleri güçlü kılıyor" demişler.

Sonra yine nokta atış!

"Bizleri kamçılayanların ve kendilerini hayatımızın sahibi zannedenlerin ne kadar küçük olduklarını görmemize yarıyor!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Şimdiden bir şemsiye al.

Armağanları özenle seç.

Közlenmiş patates ye.

Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Ahde vefa yok arkadaş

Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş

Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş

Hakkı YALÇIN