Bir şey olmaz!

SORUMSUZLAR yüzünden artan vakalara karşı yeni tedbirler geliyor.

65 yaş üstü insanların gösterdiği disiplini gençlerde göremedik.

Hala maskesini takmadan dolaşanlar var da uyardığınız zaman "sana ne" cevabına hazır olun.

Bazıları da sınırlamaya gelemiyormuş "özgürlüğümü kısıtlamayın" diyor.

Kimsenin kimseye "neden böylesin?" diye sormadığı bir dünya özlemi başka şey, maske takmamayı özgürlük kısıtlaması olarak görmek başka şey.

Ama bencillik hummasında mikrop saçarak delikanlı olmak 2000'li yılların rozetidir! "Bize bir şey olmaz!"

*****

Gıdalar da mikroplu.

Piyasada satılan kaşar peynirinin yüzde 80'inde katı yağ var.

Kalanında buzağı maması adı altında süt tozu ve istemediğiniz kadar patates.

Sütü bozuk adamların ürettikleri sağlıksız kaşar her türlü uyarılara rağmen özgürce yaşar!

Kötülüğün kolları sadece açık pazarlara değil zincir marketlere kadar uzanır.

Sağlığıyla oynanan insanlar bu acımasız filmdeki rolünü asla değiştirmez. "Bize bir şey olmaz!" O yüzden "kanser girmedik ev kalmayacak" diye uyarılar yaparız da vız gelir tırıs gider.

*****

Köylerdeki imece hayatının şehirlere taşındığı 70'li yıllar şerefsiz bir darbeyle yok edildi.

Sonra köyler şehirlere taşındı, şehirlerdeki kir köylere taşındı.

Hayatın yasasıdır; bir muhtar haksız olarak köylüden bir yumurta alırsa, ihtiyar heyeti köyün bütün tavuklarını alır.

Aldı ve kimseye bir şey olmadı.

*****

Sigara paketlerinin üzerinde "sağlığa zararlıdır" diye yazar üstelik ölüm anonsları verilir.

Onca uyarıya ve fahiş fiyatlara rağmen sigara satışlarında zerre kadar azalma olmadı.

Türkiye'de geçen yıl 118.5 milyar sigara tüketildi. Üstelik sigara içmenin yaşı küçüldükçe küçüldü.

"Bize bir şey olmaz" diyenlere neler olacağını sigara paketlerinin üzerindeki görüntüler gösterirken karşı cevap hazırdır. "Atın ölümü arpadan olsun!" *****

Bizler insanın insana elini uzattığı siyah beyaz masum yılların derdine düştük, kendimizi güncelleyemedik o yüzden bizim gibilerin modası geçti.

Çocukluğumuzun o güzel insanları da şarkılar gibi "gönül penceresinden ansızın bakıp geçti." Eskiden "bize bir şey olmaz" deyip geç uyananlar için Üsküdar'da sabah olurdu!

Onun da modası geçti.

Not: İnsanlara en çok uyurken "bir şeyler olur!"

YAŞLI İNSANLAR

Hırpalanan dövülen ne çok yaşlı insan var, çıtları çıkmıyor veya birilerinin sesi çıkmıyor.

Kendilerini hırpalayan ya da döven şöhretli biri değilse kimsenin haberi de olmuyor.

Onların dövüldüğünü bilmek değil, hayatlarının sonbaharında insanca yaşadıklarını görmek istiyoruz.

O insanlara bunu çok görmesinler!

MUTLULUK TAKVİMİ

Cam kenarındaki çiçeklerle konuş.

Maskeni tak.

Çocuklara renkli yumurta haşla.

Bahis oynama.

Seninle başladı

Benim hikayem

Kalbinde bir ömür

Kalmak isterim

Ümidin adresi

Senin gözlerin

Sevdamı kalbine

Salmak isterim

Her an her dakika

Seni özleyen

Her gün hasretine

Hasret ekleyen

Senin gözlerinde

Nöbet bekleyen

Bir deniz feneri

Olmak isterim

Hakkı YALÇIN