Hiç kimse!

Magazin dünyasındaki şöhretli bir kadın "hayatımda kimse yok!" diye anons veriyor da magazin ekranlarına haber oluyorsa, bilin ki paralı erkekler için bastırdığı davetiyeyi dağıtıyordur.

Adres; keriz denizi!

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Soru: Erkekler söğüşleneceklerini bildikleri halde böyle çağrılara neden koşarak giderler?

Cevap: Onlar etiketli konservelere bayılır!

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Nice paralı "hırboyla" mesaiye kalan bazı sosyetik kadınlar birini aşağılamak isterken hep aynı yolu seçer.

"Benim falancayla işim olmaz ben Robert Kolej mezunuyum!" Bodrum'da lahmacun 100 liraya satıldı da mezun oldukları okulların adının yazıldığı bikiniler bir türlü moda olamadı!

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Lösemili çocuklar için bir gece düzenlense bir çocuğun hayatını kurtaracak para zor bulunur.

Ciğeri beş para etmeyen böyle kadınlar adına gece düzenlense biletler karaborsa!

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Magazin dünyasında; "İstemem yan cebime koy ödüllerinin" paslı teneke kadar değeri olmadığını düşünen kaç insan kalmıştır acaba?

Ya da kendilerini magazinin Rolex'i zannedenler aynalarda ne görüyordur?

'Tilki'den başka?

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Ben eski moda film seyircisiyim, televizyon dizilerini ve o soysuz esprilerin sinema filmlerini sevmem.

Şimdiki zamanda Ata Demirer ve Demet Evgar hayranıyım ve kendimi onların filmleriyle güncelliyorum.

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Düşünsenize bir daha asla Sadri Alışık filmlerinin benzeri bir televizyon dizisi çekilmeyecek.

Bir daha asla dürüstlük ve haysiyet paradan değerli olmayacak.

Ama "hayatımda kimse yok" diyen şöhretli kadınların çağrıları anında yerine ulaşacak.

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Film sahnesi değil gerçek.

Karnını doyurmadan uykuyu dalmaya çalışan babasız kız çocuğu annesine sordu.

"Neden kimse kapımızı çalmıyor anne?" Anne gözlerini duvara çevirip cevap verdi: "Bizim kimsemiz yok kızım!"

MEVZU: BAHİS!

Atların gözünden su içen sinekler önceki gün bir haber getirdiler.

Jokey Halis Karataş'ın attığı yumruklardan sonra atların çoğu ağlıyormuş.

"Sadece içimizden birinin yediği yumruğu gördünüz ya görmedikleriniz?" demişler.

Kendilerine öldüresiye kamçı vurulmasının yasaklanmasına yönelik isyanım için teşekkür etmişler de meseleye aldırış etmeyenlere sitem etmişler!

"Bizler para sirkinin soytarılarıyız!" Özel bir notları var; "mevzu sadece bahis mevzu sadece para!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara hayvan sevgisini aşıla.

İnsanları güldür.

Yemek yerken televizyon izleme.

Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya

Yaşamak denilen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Uyuttu yıllarca

Yalancı dünya

Hakkı YALÇIN