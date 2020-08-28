Kadın gücü

TOPRAK çanaklardan güneşi içenlerle bilmem kaç bin dolarlık şampanyayı içenleri kıyasladığımız için damgalandık ya işte size adalet.

Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi geri kalan yüzde 99'un toplam servetine eşit ve tıkır tıkır işliyor sistem.

Erkek egemenliğinde!

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Parayı yönetmenin dünyadaki değerleri çarçur etmenin adıdır erkek.

Adil ve barışsever olması gereken erkeklik dünyanın da canına okumuştur yasaların da.

Kadınların estetiği erkeklerin barbarlığından çok daha anlamlı sayılmalıyken, kadınları öne çıkarmanın bir risk değil, dünyanın geleceği açısından çok daha anlamlı olacağının kanıtıydı.

Ama erkekler buna izin vermedi.

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Dünya patronları dünya nüfusunun fazlalığından şikayet edip virüsleri bile haklı çıkarma duygusunu aşılarken özneleri para!

Geleceğin dünyasını inşa etmek için yeni biyolojik savaşların davetiyelerini bastıranların milyonlarca çocuğun açlığını bile bastıramadıkları için kendilerinden utanmalarını beklemeyin.

Neredeyse çocukların ağzındaki lokmayı bile çalacaklar, neyin utanması!

Kadınların bu dünya üzerindeki üretim ve hakimiyet alanını genişletmeden bu dünya kurtulamaz!

Erkek egemenliğindeki dünyada kadınları ve çocukları harcamaktan daha vahşi bir tüketim de olamaz.

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Kuruluş amacından sapan ve faizle para işleten Dünya Sağlık Örgütü'nün bile insan sağlığıyla ilgisi yok.

Her yıl toplanan milyon dolarlarla milyonlarca çocuk kurtulur da gözlük camları bile dolar ve Euro desenli Dünya Sağlık Örgütü Başkanı için insanlığın lüzumu yok.

Bu adamın bir yanına para sesi koyun bir yanına ağlayan çocukların sesini, bakalım hangisi kulağına hoş geliyor?

Paraya doymayanlar insanlığı doyurabilir mi?

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Ruhu olmayan erkeklik kötülüğün zenginliğine bile sahip çıktı.

Erkeklerin dünyayı ve insanlığı yok etme projesiyle yürek zenginliği de tarihe karıştı.

Hala kadınlara tecavüz etmenin erkekler için hak sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz.

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Çocukken uç uç böcekleri için söylediğimiz bir tekerleme vardı.

"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak!" Anneler etini dişine takar böceklere bile terlik pabuç alır ama parayı yöneten erkekler çocukların ayaklarındaki ayakkabıları bile alır.

Sinekten çıkardıkları yağı o ayakkabıların üzerine sürüp "yeni moda" diye dünya piyasasına sürer.

Bu devran da uzun yıllar böyle sürer gider!



KAYIP İLANI

Adına "Şampiyon" diye film çevrilen.

Adının önüne "efsane" yakıştırması yapılan.

Ama bunlara karşılık iyi koşamadı diye üzerine bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'ı kaybettik.

Bundan böyle adı efsane değil, atını yumruklayan kovboydur!



Mutluluk Takvimi

Çocuklara tasarrufu öğret.

Pozitif düşün.

Meyve salatası yap.

Yaşlı insanlara saygılı ol.

İsimsiz mektuplar

Gibi bakardık

Hatıra defteri

Hasretin dili

Aşka açılırdı

Bütün perdeler

İçinden ağlardı

Sevda mendili



Bir hasret treninden

Zamansız indik

Ömürlük şarkıların

Nağmesi bizdik

Maziyi özleyen

Aşk yolcuları

O trene binmek için

Neler vermezdik

Hakkı YALÇIN