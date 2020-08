Şöhret kulları

BUNDAN 12 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 yaşındaki bebeklerini otomobilde bırakıp alışverişe giden anne ve babanın sorumsuzluğunu hatırlıyorum.

Durumu gören vatandaşların, otomobil camının arkasındaki bebek susturma yöntemleri, anne ve babadan daha sorumlu olduklarının resmiydi.

Ama işin utanç verici yanı görüntünün ikinci perdesindeydi.

15 dakika sonra otomobile gelip çocuğunu kucağına alan baba bu içler acısı durumu görüntüye alan kameramanı görünce "bebeği iyi çek ağabey" diye seslenmişti.



****

O baba televizyon babasıydı, anne de çocuğunu arabada unuttuğunu bile fark edemeyecek kadar dizi meraklısı.

Sorumsuzluğunu başkalarının sorumluluğuyla gidereceğini zanneden tipik bir aile fotoğrafının bir bebeği ölüme götürecek kadar cehalet kokması bu ülkede pek yadırganmadı.



****

Kamerayı görünce kendi ahmaklığını dile getirenleri her zaman izliyoruz.

Popüler olmanın getirisi için yanıp tutuşanların küfür eden çocuklarını sosyal medyada teşhir eden ailelerin kendileriyle ne kadar gurur duyduklarını az çok tahmin ediyoruz.

Onlar kendilerini eleştirenlere her zaman aynı cevabı verir.

"Bizim çocuğumuzdan size ne kardeşim!" Çocukları korumak adına onları cezalandıracak bir sistem olmadığı içindir ki sorumsuzluklar baki kalıyor.



*****

Ben bebeğini otomobilde bırakacak kadar sorumsuz olanlardan korkarım.

O güzelim bebeğin yarınlarından da ülkemin yarınlarından da.



*****

Bu meselenin ders alınacak noktası.

Çocuklarını televizyon izleyerek büyüten ve popülerliği babalık duygusunun üzerine taşıyanların bu ülke için nasıl büyük tehlike olduğudur.

Onlar televizyonları da şöhreti de çocuklarından çok seviyorlar.

"Bebeği iyi çek ağabey belki reklamlarda oynatırlar."



*****

Böyle babalar bu ülkede çok.

Onlar kurdukları cümlelerin üzerine kapaklanıp, popülerliğin altında kalıyorlar.

O yüzden bu ülkenin üç para etmez zibidilerine şöhret diye kul oluyorlar.

Kendi bebeklerini bile unutup!



İNSANLIK DÜŞMANLARI

Çin'de Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan Çinli bilim adamı Li Meng Yan'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarına baktım.

Çin koronavirüsle ilgili bilgileri sakladı, salgını başından beri biliyordu.

Dünyanın bu en ahlaksız eyleminin ortağı kimdi?

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus!

Çin'le ortak hareket ederek dünyayı mahveden bu adam önceki gün açıklama yapıyor.

"Virüs için çözüm bulamadık!" Afrikalı çocukların yüzünde gezinen sinek için bile çözüm bulamayan paragöz bir adamdan ne bekliyorsunuz?

Beleş para peşinde koşmaktan başka.



Mutluluk Takvimi

Lösemili çocukları ziyaret et.

Bu yılı hayatında yok say.

Virüsün etkilerini gözünden düşürme.



Sana bir şey olur diye

Aklım hep sende

Rüyaların bile

Benim göz hapsimde

Senle yanan yürek

Üşümezmiş ömrünce

Benim öbür yarım

Bedelsin tüm sevgilere



Bensiz günlerini

Sen unut artık

Seven yüreğinde

Bugün ben varım

Seni böyle sevmek

Günahsa eğer

Ben anadan doğma

Bir günahkarım

HAKKI YALÇIN