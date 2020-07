Kiracı!

Bir arkadaşım, "dünyadaki en iğrenç canlı Trump, diye yazmıştın ya sana dava açsa kazanır" dedi.

"Yoo" dedim, "benim kanıtlarım daha güçlü!" "Nasıl yani?" dedi.

"Genetik kodlama isterim!" "Başka?" diye sordu.

"Siyahi insanların açıkça katledilmesine yatırım yapan, sübyancılarla yakın ilişkide bulunan birinin tırnaklarındaki kir bile kendini ele vermeye yeter!" "Anladım" dedi.

"Anlasaydın Trump'ın ne mal olduğunu da anlardın" dedim gitti.

Gitmeseydi bundan 12 yıl önce Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'nin hayranı olduğumu söyleyecektim.

*****

Başka bir arkadaşım "sen niye bu meslekte ilerleyemedin?" diye sordu.

"Çocukluğuma bakmaktan önümü göremedim" dedim.

"Başka?" diye sordu.

"Kaybetmem gereken hiçbir şeyi kazanmadım ama kazanmam gereken çok şeyi kaybettim." "Pişman mısın?" dedi.

"İnsanlara bu kadar güvendiğim için pişmanım" dedim.

*****

Bir başkası, "bizim ülkemizde virüs yeniden ayaklanır mı?" diye sordu.

"83 milyon kişilik bir ülkede test yapılan insan sayısına bakarsan tehlikenin ne kadar içinde olduğumuzu görürsün" dedim.

Parantezimi de açtım (test yapılmayan 79 milyon insan bilmece gibi aramızda dolaşıyor, üstelik yarısından çoğu maskesiz!) H H H

"Bir kadına tecavüz eden ve öldüren bir erkeğin iyi hali olur mu?" dedi başka biri.

"Bizim ülkemizde olur" dedim.

"İyi halden indirim alan erkekler zafer sarhoşluğunun narasını atarken kadınlar kadın olmanın yarasını taşır!" "Başka?" diye sordu.

"Erkeklerin şiddetiyle kadınların can kayıpları arasındaki bağlantıyı kuramadıysan, benim cümlelerimle senin yüreğin arasındaki köprünün ayakları çürümüş demektir" dedim.

*****

Bir arkadaşım "bu hayatta başka neler gördün?" diye sordu.

"Keşke bu soruyu hiç sormasaydın" dedim.

Para için ruhunu satanları gördüm.

Haksızlığa gözlerini kapatanların ellerini ovuşturduklarını gördüm.

İnsanların ekmeğiyle oynamaktan gurur duyanları, sabah işine gidip akşam evine işsiz dönen babaları gördüm.

Görmeseydim ölürdüm.

*****

Biz kiracı olduğumuz hayatla tencereyle kapak gibiyiz!

Suyumuz ısınıyor olsa ne yazar!

CAN SAĞLIĞI!

Kırmızı ete at eti karıştırılıyor.

İnsanların yediği ürünlere her haltı karıştıranların işi tıkırında.

Ahlaksızlık iyi kazandırıyor.

"Kanser girmeyen ev kalmayacak gerçeğinin temelinde böyle ürünlerin kolayca satılmasının büyük payı var" desek ne yazar! Paranın yanında "canın" lafı mı olur!

MUTLULUK TAKVİMİ

İyilik yapmak için aracı kullanma.

Aç insanı geri çevirme.

Asker yakınına tebrik kartı gönder.

Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz

Günler geçti beklemekle

Derdi derdi eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik özümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz

Hakkı YALÇIN