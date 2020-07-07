Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi

Türkiye'nin Libya'daki rolü Avrupa ülkelerinin oyununa karşı kusursuz bir karşı koyma politikasıdır.

Alternatif oluşumun ta kendisi olmak ve asalak muhafızlığa soyunanlara karşı dik durmanın ta kendisidir.

Avrupa'nın ifade ettiği özgürlüğün ipliğini pazara çıkarmak hem krupiye hem oyuncu olan kumarbazları saf dışı etmeye soyunmaktır.

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Fransa'nın çığırtkanlık yaptığı Libya meselesinde Fransa merkezli Le Monde gazetesi önemli bir makale yayınladı.

Le Monde sol görüşlü bir gazete.

Bu gazete Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı verdiği mücadeleyi şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğünü yazdı.

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Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de aktif politikaya atılmasından sonra dış politikadaki duruşu her zaman aynı.

Avrupa'nın her kararına başını eğen politikacıları çok gördük biz.

Dünya politikasında ağırlığını bu denli hissettiren birinin geleceğe tuttuğu aynadaki gerçekleri de görmeliyiz.

Mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmıyor.

Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki mücadelesinin öznesi; Libya'da Avrupa'nın yazdığı bütün senaryoları yırtıp filmi baştan yazmaktır.

Aynı platoları ezberledik ve söz sahibi olma hakkı elinden alınmış bir ülke konumundan çok şeyler kaybettik.

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Bu oyunda zar tutulmuyor yıllardır dünyanın kanını emenlere karşı saf tutuluyor.

Bu oyunda ezber bozuluyor ve yeni bir tarih yazılıyor.

Libya'nın rüzgarı değişiyor.

O yüzden Fransız gazetesinin yazdıklarının önce kendi ülkesinin yöneticilerine yazılmış olduğu gerçeği yadsınamaz.

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Bizdeki muhalefete gelince.

Mesele ülkenin geleceği olduğunda muhalefet teferruat bile değildir.

BABACANMIŞ!

Bursa'da kamu kurumunun müdürü emri altında çalışan kadın memurun kalçasına dokunup, "maşallah fıstık gibisin" diyor da olay sonrası travma yaşan kadın durumu yargıya taşıyorsa ne olur?

Hiçbir şey olmaz!

Yargıtay, "müdür babacan tavır sergilemiştir" der ve mahkumiyet kararını bozar.

Bizim hukukumuzda "kadına şiddet, kadına şehvet erkeklerin hakkıdır" diye yazar!

Yargı katında bile!

Babacan müdürler de elini "o biçim" kullanır!

Şimdi sıradaki gelsin de o erkek müdür (!) özgürlüğün ve babacanlığın keyfini sürsün!

TRUMP VE PEDOFİLİ

Trump'ın sübyancı bir arkadaşı vardı Jeffrey Epstein!

O sübyancının pazarlamacısı Ghislaine Maxwell de geçen hafta tutuklandı.

Pedofili skandalında Trump da İngiltere Prensi Andrew da meselenin içinde.

Pedofili pisliklerinin hapse tıkılması insanlık onurudur.