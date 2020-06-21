Onurlu babalar
O yüzden yaşlandıkça daha çok sevilir babalar.
*****
Gariptir ki Babalar Günü harcamaları çoğu zaman Anneler Günü'nü sollamıştır.
Bir çeşit vicdanı ödeşme belki.
*****
Babalarla ilgili herkesin dilinde aynı şarkı olabilir ama.
Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki fark bugün elini öpeceğimiz babaların farkıdır.
*****
Teknoloji ve paranın özne olduğu hayatta en değerli gerçektir yalan.
Böyle bir düzende baba olmanın sorumluluğu, şimdiki babaların çocukluğundaki kadar saf değildir.
O yüzden zamana incinmiş babaların bendeki yeri başkadır.
*****
Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren, içi karardığında güneşe bakan, karanlık bir adam gördüğünde kibriti çakan!
Mesele onur olduğunda pire için yorgan yakan babaları sevdim.
*****
Ben kula kulluk etmeyen, Allah'ın kendisine bahşettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen.
Çocuklar adına mesaiye kalan, haksızlığı hukuksuzluğu ve yolsuzluğu kınayan.
Ben ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdim.
İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.
Başkalarının çocuklarının kanını emerek kendi çocuklarına lüks otomobil alan babaları değil.
*****
Bundan birkaç yıl önce sosyal medyada Babalar Günü'ne mahsuben ünlülerin katıldığı bir reklam kampanyası vardı.
Slogan; "Baba olunca anladım!" Oysa baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.
Ben kendisini bütün çocukların babası hisseden babaları sevdim.
Çocukları ve kadınları incitmeyen, haram kazanca göz dikmeyen onurlu babaları.
*****
O babalar bu memleket için bin kere yandı da bu memleket bir kere bile yanmadı onların yüzünden!
BABA DAĞHAN
Bir Zeytin Masalı'nı gerçeğe dönüştüren çalışkan bir babadır Dağhan Çatalkaya.
Üretilen zeytinlerden çıkan yağları mesafe gözetmeksizin insanların kapısına kadar götüren, her ürününü evinde ambalajlayan ve neredeyse "tek kişilik üreticiliğe" soyunan iki çocuk babasıdır.
Hiç gocunmaz hiç yorulmaz, siparişlerin büyüklüğüne küçüklüğüne bakmaz.
Çünkü hayatın zor, çalışmanın onur olduğunu bilir.
Tek başına yüzlerce küreği çeken bir babanın evindeki işyerinin gelecekte nerelere taşınacağını tahmin edebiliyorum.
Mutluluk Takvimi
Günün anlamını hisset.
Çocuklara güven duygusunu aşıla.
Bir bebeğin kokusunu özle.
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Kalbimizde yaşanan
Dilimizde şarkıydı
Aynı kızı sevsek de
Arkadaşımın aşkıydı
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları
HAKKI YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sahne ışıkları 19 Haziran 2020, Cuma FENERBAHÇE'DE sahnenin tüm ışıkları karardı. Bir zamanlardı, Galatasaray'a yıllarca kendi sahasında yenilmemek. Bir...
- Çok nadir gördüm 19 Haziran 2020, Cuma KİMİLERİ ekmeğini taştan çıkarır kimileri kötülüğü baştan çıkarır. Kimileri pencere önündeki çiçekleriyle konuşur,...
- Horoz şekeri 18 Haziran 2020, Perşembe HAYLAZLIK katarları önüne katardı çocukları. 1970'li yıllar, bisküvi arası lokum. Ya da tahta sapında horoz şekeri. İnsanlık...
- Lüzumu var! 17 Haziran 2020, Çarşamba Önceki gün İstanbul Yeşilköy'de ayağında ayakkabıları olmayan iki çocukla, elinde bastonu olan görme engelli adamı...
- Resimli roman 16 Haziran 2020, Salı GÖRDÜK ki, seyirci olmasa da fotoğraflarla da kalabalık oluyor tribünler. İnsanlar bu resimli romanda her biçimde...