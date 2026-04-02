İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası play-offlarında Bosna Hersek 'e penaltı atışları sonucunda kaybetti ve elendi. Gök Mavililer, son 3 Dünya Kupası'na katılamamış oldu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın istifası gündeme gelirken milli takım teknik direktörünün de değişmesi bekleniyor. Gennaro Gattuso'nun yerine iki aday ön plana çıkıyor. Milan Teknik Direktörü Maximiliano Allegri ve Napoli'yi çalıştıran Antonio Conte en güçlü adaylar.

Ancak bu iki ismin şu anda çalıştırdıkları kulüpten ayrılmalarının çok düşük ihtimal olduğu kaydedildi. A Milliler'i 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan Vincenzo Montella da adaylar arasında gösteriliyor.