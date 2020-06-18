Horoz şekeri

HAYLAZLIK katarları önüne katardı çocukları.

1970'li yıllar, bisküvi arası lokum.

Ya da tahta sapında horoz şekeri.

İnsanlık eskimemiş, hayatın en güzel dersini sokaklardan alıyor çocuklar.

Sadri Alışık uçurum çiçeği, pusula tutardı genç kızlar kötü yola düşmesin diye.

Türkan Şoray mahallemizin içinde yaşardı sanki her rolün ustalığını sergilerken.

Filiz Akın'ın zarafeti bugün zor bulunur.

*****

Ah! O radyolar, çocukların üzerine örtülen atlastan yorgan.

Büyüklerin içinde yüzdüğü sonsuz deniz.

Ah! O buram buram insanlık kokan mahalleler.

Arkası yarınlarda haysiyetli sesler duyulurdu rdyolarda, komşu komşunun kapısını çalmadan girerdi.

Ömürler ahşap duvara çivilenirdi evlilik fotoğraflarıyla.

Aşkın bir anlamı vardı, dillerde parayla saadet olmaz konulu şarkılar.

*****

Zaman zaman siyah beyaz bir film gibi önümüzden geçip gidiyor güzelim yıllar.

Şarkıların sesi geliyor sahilden.

Ceketler buruşuk pantolonlar yamalı.

Sandıklar naftalin yüklü, genç kızların çeyiz sandıklarının bir anlamı var.

Herkes borcunu zamanında ödüyor.

Domatesin çekirdeği kırmızı.

Yere düşeni kaldırmak her insanın boynunun borcu.

İnce boyunlu sürahilerden dağıtılan sular ölmüşlerin ruhuna gidiyor.

*****

Şimdi ne zaman güzel bir fotoğraf görsek içimiz eriyor.

Çünkü fotoğraflar kabuğunu temizler yaraların.

Böyle fotoğraflar unuttuğumuz türkülere rastlamak gibidir.

Betonların içinden başını uzatmış çiçekler gibi.

*****

İnsanlar dostluk katında güzeldir.

Böyle zamanlarda keyifler gıcır olur, ağzı kulaklarına varır umutların.

Böyle fotoğraflarda bir sihir vardır, geçmişin güzelliklerini gören büyüklere huzur, çocuklara horoz şekeri dağıtır.

Şimdiki çocuklar horoz şekerini bilmese de öğrenmiş olurlar.

ANNE KIZ!

Küçük kız çocuğu annesine sordu.

"Biz bu hayatın nesi oluyoruz anne?" Ancak masallarda lafın uzatıldığını bilen anne kısa kesti.

"Hiç kimsesi!"

SALYA!

Adamın biri televizyonda durmadan konuşuyordu.

Ne onuru vardı ne haysiyeti, varsa yoksa nefret!

Çocuklar için gözünden bir damla yaş akmaz.

Dayanamadım televizyona alt yazımı döşedim.

"Salya sadece hayvandan akmaz!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Toplumsal sorumluluğun bilincinde ol.

Gerçek sanata saygı göster.

Koşarak çıktığın

Merdivenlerden

Ağır adımlarla

İnmen gerekir

Anılara bile

Fark ettirmeden

Bu yangın yürekte

Sönmen gerekir

Ben almışım aşkımı

Dik başımla giderim

Bu hasret yağmurunda

Islana ıslana

Yemin billah olsun ki

Kaç ömürse öderim

Kaderin omuzuna

Yaslana yaslana

Hakkı YALÇIN