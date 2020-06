Lüzumu var!

Önceki gün İstanbul Yeşilköy'de ayağında ayakkabıları olmayan iki çocukla, elinde bastonu olan görme engelli adamı izledim.

İki çocuk dondurmalarını yerken babaları olduğunu öğrendiğim adam sadece gülümsüyordu.

Çocuklar dondurmalarını yerken dayanamadım yanlarına gittim, "babanız neden dondurma yemiyor?" diye sordum.

"Paramız bize yetti babam istemedi" dedi çocuklardan biri.

Adam hayatının sözcülüğünü de çocuklara bırakmıştı belki.

Biraz ilerideki dondurmacıya gittim, aldığım dondurmayı adama getirdim.

Sefalet içindeki adamın yüzündeki gülüş hiçbir zengin vicdansızda göremediğim gülüştü.

Kalbini gözlerine koymuş bir adamın güzelliğiyle!

*****

İzmit'te köfte ve kokoreç satarak geçinen bir adam akşam yemeğine hazırlanırken telefonla yarım ekmek arası köfte siparişi geldi.

Adam siparişi hazırladı, eşiyle çocuklarına dönerek, "bu siparişi verip geliyorum" dedi.

Elindeki paketle karşıdan karşıya geçerken bir otomobil adama çarptı, adam hastaneye kaldırıldı.

4 gün yoğun bakımda kaldı ve öldü. Köfteden alacağı para 17 liraydı.

Başkaları için sıradan bir ücret ama ailesi için çok önemli bir para!

O adam canla başla çalışmanın bedelini canıyla ödedi.

*****

Oturduğu yerden insanların kanını emenlere bakıyorum.

Bol sıfırlı kazançlarda bile ihtirasları ve kötülükleri sıfırlanmıyor.

"Vicdanlar nerede?" diyorum.

Cüzdanlarda mı yoksul sofralara bile uzanan kirli ellerinde mi?

Hangi çocuğu omuzlarına aldılar, çaresizliğe bağdaş kurmuş babalar onların ne zaman umurunda oldu?

Beti benzi solmuş anaların içinden geçenleri okumaları ne mümkün, o anaların canına okumak varken!

*****

Müsait olanı kötüye dönüştüren hayat, iyileri kabuğuna çekilmeye zorluyor.

İnsanlar paranın değil hayallerinin peşinden gitmeli.

O hayaller paralandıysa kendini terk etmeli.

Çünkü her türlü şartta insanlığın lüzumu var.

NESRİN SİPAHİ

Bu ülkenin en özel kadın ses sanatçısı benim için Nesrin Sipahi'dir.

Sisteme sırnaşıklık yapanlara bile dağıtılan Devlet Sanatçısı ödülünü anasının ak sütü gibi helal eden ender sanatçılardan biri.

Zaman zaman digital ortamdan şarkılarını dinliyorum bazen de Türkan Şoray'ın şarkıcı konulu filmlerindeki sesi olarak.

Nesrin Sipahi hep asil durdu her zaman kendine yakışan zarafeti ve asaletiyle.

Sanatçı olmak eskiden bunları gerektirirdi çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Televizyondan uzak dur.

70'li yılları araştır.

Kimseye güvenme.

Bu dünyanın adaleti

Yok be usta yok be usta

Dosttan gördük ihaneti

Çok be usta çok be usta

Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah be usta

Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz be usta

Hakkı YALÇIN