Hayat!

BUNDAN 10 yıl önce yıldız bilimcilerine göre dünya şanslı bir döneme girmişti, bir günlük bile olsa.

Jüpiter ile Satürn'ün uyumlu konuma gelmesiyle dünya yeni dostluklara, arkadaşlıklara zemin hazırlayacaktı.

İnsan her güzel mesajda bir umut çıkarıyor kendine!

Ben de yıldız bilimcilerin dünyanın yaralarına tentürdiyot sürdüğünü düşünmüş, Satürn'ün tavanı alçalan gökyüzüne barış ve huzur ilanları yapıştırdığını hayal etmiştim.

Hatta Amerikan başkanlarının kanguru ormanlarında kan grubunu değiştireceğini falan.

Aradan geçen yıllarda gerçekler talihin önüne geçti.

Barış içinde bir günü bile geçmedi dünyanın.

Şimdi bir virüs dünyayı ipe götürürken kurunun yanında yaşlar da yanıyor.

Hepimiz talihimize yanalım ama unutmayalım ki virüs de başladığı yere dönüyor.

Herkesin bumerangı nasıl kendine dönüyorsa!

*****

Önceki gün baktım da insanlar bir deniz kıyısında akşamı bekliyordu.

Güneş bile inadına aheste.

Maske takanlar da vardı takmayanlar da.

İki dalga arasındaki sosyal mesafede çıkan sesler kim bilir hangi besteydi acaba?

Ada vapurlarındaki şarkılara benzemese de.

*****

Baharda el ayak yeteri kadar çekildi bu şehirde!

Pencere önünde hüzünlü fotoğraflar da çekildi yeteri kadar.

Bu virüs henüz ölmedi fırsat kolluyor ama insanların kafesinden uçan kuşlar gibi güneşe ve denize koşmaları biraz hayatı özlemek biraz da Araf'tan firar!

*****

Hayatta iki olasılık var zaten.

Ya yaşarız ya ölürüz.

Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor ya cennet ya cehennem.

*****

İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle.

Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var.

Hayat senin için korkulacak bir şey değil.

O yüzden virüsün de canı cehenneme virüsü üretenlerin de!

*****

Çin ve Amerika gibi kansız devletler Dünya Sağlık Örgütü gibi yarasalar dünyanın kanını emmek için elinden geleni ardına koymasalar da insanoğlu direnciyle her şeyin üstesinden gelebiliyor.

Yeter ki istesin!

TALİH OYUNLARI

Talih oyunlarından uzak durun size çıkmaz.

Oraya ayıracağız günlük parayla evinize iki ekmek daha alın.

O parayı bir hafta biriktirip çocuğunuza harçlık verin.

Hem helal kazancınızı yem etmezsiniz hem de cebinizdeki paranın mıknatıs gibi çekilmesini önlersiniz.

Eğer inadınız inatsa talihinize de yanmayın verdiğiniz paralara da!

MUTLULUK TAKVİMİ

Aynanın karşısında yüz jimnastiği yap.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Tedbiri elden bırakma.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN