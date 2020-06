Fiş!

Başkalarını güldürmek ve mutlu etmek nasıl da güzeldir.

Ama o güzel insanların aramızdan gitmesinin hüznü de derin oluyor.

Siyah-beyaz güzelliklerde keşke maziye kesilseydi biletler.

Oysa hangi yaralı kuş dönmüş geriye.

*****

Başkaları için yaşamayı severdi de en çok çocukların çaresizliğine kahrederdi.

İnsanlığın karşısında eğilirdi paranın değil.

Kimseye kötülük yaptığını da görmedim kimsenin hakkını yediğini de.

Böyle bir insanı geçen hafta kaybettim.

"Boş ver" derdi, "bu dünyadan kurtulduğum gün ardımdan kimse ağlamasın!" Ben ağladım!

*****

Onurlu insanlar ilginçtir.

Bazıları ağaçların derinliğini ölçer, yıldızları sayar tek tek.

Bazıları duygusaldır kötülere karşı cesur hayata karşı ürkek.

Bütün mesele insan olmak.

*****

Vicdansızlığın paranın tadını alanların insanlığı unuttuğu bir zaman dilimindeyiz.

Üç kuruşluk adamların parayı bulma metodu; "üçüne beşine bakmadan götürücen!" Nereye?

Cehennemin dibine!

Paranın elleri vardır kiri tanımaz.

Paranın gücü vardır zengini tanır fakiri tanımaz.

Onlara denizde karada ölüm yok.

Cehennemin dibine kadar cilalanmış yolları var!

*****

Hayat ne için?

Bir dilim ekmek için mi bir çuval para için mi?

Virüs günlerinde bile fırsatçılık yaparak kazancını bilmem kaça katlayanlara, tüyü bitmedik yetimleri sorun bakalım tüyleri diken diken oluyor mu?

*****

Kötülüğün bu kadar palazlandığı, vicdansızlığın ölmediği bir ülkede bizim güzel dostlarımız sessiz sedasız hayata veda ediyor.

Bizler de böyle zamanlarda tuhaflaşıyoruz biraz, ölüme yakın hissediyoruz kendimizi.

Ne kadar yüz yüze baksak da gün gelecek yaşamamıza izin vermeyecek hayat.

Ayakta ölmek isterim ama hayat ki bitkiseldir bazen!

Dostlarıma vasiyetim.

"Fişimi çekmeyi unutmayın!"

ÇOCUKLAR İÇİN

Belgeselleri izleyince her şey ortada!

Sadece koronavirüs değil Çin bu dünyanın en büyük kanser üreticisidir.

Sahte bal üretimine antibiyotik ve pirinç şerbeti yükleyen, çocukların ağız tadına uygun mamulleri şıp diye üreten Çin'in "kanser yaverleri" de o mamulleri kapışan diğer ülkelerdir.

Dünyada her çocuk sağlıklı çikolata ve gofret yemiyor, balı hiç sormayın.

Dünyada arı sayısı yüzde elli azalırken bal üretiminin kat be kat artması arasındaki çelişki kimin umurunda acaba?

Çin'in organik üretimin canına okuyup pazarı genişletmesiyle çocukların zehirlenmesi arasında bir adımlık mesafe varken ve bizde halkı kazıklamayı seven üreticiler o kadar çokken çocuklarınız için acele edin!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sıradan ol ama onurlu yaşa.

Hiçbir şekilde haksız kazanca yüz verme.

Çocukları bahis oyunundan uzak tut.

Belgesel izle.

Açık renkli giyin.

Büyür sensiz karanlıklar

Vurur beni ayrılıklar

İçimdeki yalnızlıklar

Ağlar bende geceleri

Her köşeye perde çektim

Resimleri inkar ettim

Saatlerim senin için

Durur bende geceleri

Bana hicranlar yakışır

Ayazda ellerim üşür

Hasret acıya dönüşür

Kanar bende geceleri

Gidişini hatırlarım

Ağlayamam utanırım

Sensiz bütün ışıklarım

Söner bende geceleri

Hakkı YALÇIN