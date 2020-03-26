Kuşlar!

ÜZERIMIZDE Çin bulutu, adressiz mektuplar getiriyor.

Ölüme postacılık yapıyor rüzgar.

Erikler çiçek açıyor şu sıra.

"Yakınıma gel" diyor "uzaktan göremezsin!" Mesafe koyuyoruz sevdiklerimizle aramıza bile!

Televizyonlar açık, ne kadar boş insan varsa ekranlara doldurmuşlar da konuşurken bile birbirlerinin sesini kesiyorlar.

Biz de onların sesini kesiyoruz!

*****

Cam kenarında mahzun fotoğraflar çektiriyor yaşlı insanlar.

Birbirlerine çay ısmarlıyorlar saat başı!

Çayın buğusu gözlüklerine vuruyor.

Açık denizlere bakar gibi bakıyorlar camlardan.

Torunlarının kokusu tütüyor burunlarında.

Bütün duvarları maviye boyamak geçiyor içlerinden.

Kim bilir daha neler!

*****

Bir belediye görevlisi evinin kapısındaki yaşlı amcanın market siparişlerini alıyor.

Görevliden "taze fasulye istiyor" amca, sonra iki büklüm oluyor "poğaça da alır mısın?" "Alırım amca" diyor görevli, sokaktaki yaşlı bir amcayı ti'ye alan sosyal medya zibidisi değil iliklerine kadar insan.

*****

Çocuklar trompet çalıyor elleriyle, evdeki herhangi bir eşyanın üzerinde.

Sokaklar onları çağırıyor ama izin yok, mevsimin normale dönmesini bekliyorlar.

Virüse koz vermemek gerek şu sıra.Çocuklarına kendi çocukluğunun oyunlarını öğretenler var.

Parmakla yapılan gölge oyunlarına bayılıyorlar.

*****

Herkes virüsten korktuğu kadar tutsak.

Herkes evinin içinde olduğu kadar özgür.

Bazı evlerde karın tokluğu bazı evlerde erzak çokluğu.

Yoksulluğun bereketini gözetliyor bir çocuk, evin içinde un kokusu.

Kalıba döktüğü hamurdan, kalp şeklinde ekmek yapıyor anne, içine sevgi katıyor.

"Anne" diyor çocuk "bu ekmeklere bayıldım."

*****

Hastanede parmaklarını dudağına götürüp sus işareti yapan hemşire resimlerine bakıyor yatağındaki hasta.

Susuyor ama öksürüğünü susturamıyor.

"Gözünü sevdiğim hayat" diyor içinden.

Hastayla doktorun göz birliği umudun resmi oluyor da bazen kalbe damlıyor yaşlar!

*****

Merak etmeyin bahar da gelecek.

Şu sıra gurbetten dönüyor virüsün erişemediği kuşlar.

KATLAMALI OLSUN!

İstanbul polisi Sultanbeyli'de bir milyon adet sahte maske ele geçirdi.

İstanbul polisine helal olsun, sahtekarlara verilecek ceza da "katlamalı" olsun!

Çünkü böyle günlerde maskenin sahtesini yaratan şerefsizliğin bir bedeli olmalı.

Haddimize değil ama; yaydıkları mikropla yaptıkları sadece sahtekarlık değil toplu katliam teşebbüsü!

MUTLULUK TAKVİMİ

Klasikleri oku.

Evin içinde kokulu mum yak.

70'li yılların şarkılarını dinle.

Komiklik yap.

Hiç kimse senin gibi

Vedasız terk etmedi

Hiçbir ayrılık beni

Böyle deli etmedi

Senin yokluğun olmaz

Sen yokken aşk bitmedi

Ne yeminler etmiştim

Unutmaya yetmedi

Demek ki çok sevmişim

Sevdamın gözü kara

Yoksa niye kanasın

Durup durup bu yara

Hakkı YALÇIN