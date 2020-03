Panik-atak!

Bir koronavirüs vakasının ardından marketlerin raflarını boşaltan insanlara baktım.

İnsanların panik-atak haline!

Boşalan raflar ertesi günü dolar ama fırsatçılar ülkesinde etiketlerin bir günde değişmesinin vebalini kim öder?

Yaratılan panik havası mı?

Yoksa tüketiciler mi?

Unutulmasın ki talep arzı güçlendirir.

Fırsatçılara gün doğar.

Bir liralık maske 10 liraya çıkar, kolonya bile karaborsaya düşer!

Herkesin bumerangı da kendisine döner!

*****

Korkuyla kardeş geçinen tüketici mutluluğu bilinçli toplum gerçeğinin neresindedir?

Sadece bir vaka var ölüm yok!

Üstelik yetkililerin sakin ve sağduyulu açıklamaları mevcut!

İlk şart temizlik!

Ruh temizliği de buna dahil!

*****

İtalya'da insanların ölmesi ve sokakların boşalmasıyla İtalya'nın tedbir almakta gecikmesinin bedelinin ödendiği görmezden gelinirken, bizim ülkemizdeki bir vakanın yarattığı panik buysa Allah beterinden korusun!

Kendini kaybedenlerin yarattığı izdihamı düşünmek bile istemiyorum!

*****

Vakaların artması olasılığına karşılık birkaç gün evden çıkmama ihtimalini hesaba katanlar marketlerde tozu dumana katmanın yaratıcılık yanına mı sığınıyorlar?

Yoksa açık büfe kahvaltılarda yemediklerini bile tabağa doldurup sonra çöpe atmanın zaferine yenisini mi ekliyorlar?

Vatandaşların bu duruşunda bir "altyapı eksikliği" olduğunu söylersek sözümüzden alınan olursa bir hatırlatma yapalım.

Günde 7 milyon ekmeği sokağa atan insanlar ülkesiyiz biz.

*****

Piyasanın hareketlenmesinden gocunduğumuz yok.

Mutlu tüketicilerin "panik" dediğine, üreticiler "bereket" diyor!

Biz de üreticilerin fırsatçılığına mahsuben; "tüketicilerin kazıklanma ihtimalini güçlendirmek" diyoruz.

*****

Oysa insanlar birbirleriyle cesaret halkaları oluşturursa.

Dünya da küçücük kalır virüs de.

BİZ ESKİDEN!

Biz eskiden yalınayak dolaşırdık sokaklarda.

Sokak dediğin ne ki, adım başı bahçe, adım başı gölgelik ağaç.

Ne çok ay çekirdeği yerdik.

Fenni sünnetçilerin el ilanlarını toplardık sokaklardan.

Güneşin ortasında domates peynir yerdik.

Domates, domates gibi kokardı, bütün tavuklardan yumurta çıkardı.

Kimse kimsenin tavuğuna "kışşt" demezdi zaten.

Annelerimiz şarkı söylerdi mutfakta.

Tayyare denirdi uçaklara seyrederdik.

Gülerdik, coşardık, eğlenirdik.

Biz eskiden su içerdik testiden.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları temizliğe alıştır.

Gözün de gönlün de tok olsun.

Ev yemeklerini tercih et.

Çöpünü yere atma.

Korkunu yen.

Bireysel davranma.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda senden nasıl

Güzel olabilir ki

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN