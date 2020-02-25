Bu demektir ki her şeyin ilki vardır.
Daha maçın ilk dakikalarında Galatasaray'a teslim olmaya gönüllü bir Fenerbahçe vardı sahada.
Galatasaray kazanmaya oynarken, Fenerbahçeli futbolcular tribüne oynadı.
Bir derbi maçında bu kadar aciz kalan Fenerbahçe görmemiştim.
Ve 20 yıllık tarihi gururun enkazı kaldı geride.
Galatasaray daha farklı kazanabilirdi.
20 yıllık tarihi harika bir oyunla yok eden Galatasaray'a alkışlarımızı yollayalım.
***Sayın Ali Koç!
Bütün bunlar sizin eseriniz!
Sizin vizyon dediğiniz hakemleri barkovizyon gösterileriyle teşhir etmekten öteye geçmedi.
Eli uzun Comolli'yle "bu kapıdan giremez" dediğiniz Ersun Yanal'a elden teslim ettiniz Fenerbahçe'yi.
Comolli 1.5 sezon kulübü soydu siz seyrettiniz.
Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü sorgulamak için 4 maçlık Jailson serüvenine bakmak yeterli.
Bütün yanlışlara aynı camdan beraber baktınız.
Medyadaki yağdanlıklara gösterdiğiniz özeni eleştirilere göstermediniz.
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki 20 yıllık tarihini tek başına siz yaktınız!
Merak ediyorum; zarafet ve vizyon mesajlarıyla göreve gelen siz; "seni de seni seveni de sevmiyoruz!" yazılı o utanç pankartına nasıl baktınız?
***Fenerbahçeli bir çocuk ve babasıyla birlikte izledim maçı.
Çocuk maçın bitimini bile beklemeden odasına kapandı.
Çocuğunun üzüntüsünü gören baba "lütfen rica ediyorum" dedi, "hayatımızdan çıkar mısınız?" Size söyledi, Comolli'ye kurban olan Ersan Yanal'a kulübün anahtarı verenlere!
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