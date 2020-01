Zenginler!

DÜNYANIN en zenginleri sayılmış. 2 bin 153 kişiler.

Ellerinde bulunan servet 4.6 milyar kişinin toplam servetinden daha fazla.

Bun zengin züppelerin neredeyse hepsinin paralarından başka bir şeyleri yok.

O yüzden onlar için insanlığın lüzumu yok!

*****

O zengin olanların aile köklerine inildiği zaman sömürgeci düzenin uzantıları olduğu ortaya çıkar..

Silah tüccarlığı, kan emiciliği onarın en gözde meslekleri.

"Dünyadaki en zengin 2 bin 153 kişiden bir tane adam çıkmaz mı?" diye sorarsanız "ben çıkmaz" derim.

Hiçbir vicdanlı insan bu kadar zengin olmak için çaba harcamaz!

Kazandıklarının bir kısmını ihtiyacı olan insanlar için harcar!

Bu 2 bin 153 kişinin o kadar servete sahip olabilmek için milyonlarca insanın kanını emdiğine yemin ederim.

*****

Dünyada 1 milyarın üzerinde insan aç. Yani bu demektir ki her 7 kişiden biri aç.

Buna karşılık o zengin züppeler köpekbalığı yüzgeci çorbasını içsinler diye her yıl 100 milyon köpekbalığı öldürülüyor.

Sırf bu beylerin keyfi yerine gelsin diye!

Dünyada her gün 5 yaşın altında 20 bine yakın çocuk ölüyor da yıllık hesabı yapmaya vicdanımız el vermiyor.

Onlar kendi çiçekleri açsın diye çocuk ölümleriyle bereketlendiriyor toprakları.

*****

Yoksulların sefaletinde her şey kadere yüklenir de aslında birçoğunda böyle zenginlerin parmağı vardır.

O zenginlerin sadece işaret parmaklarına değil on parmağına birden bakın kirden geçilmez!

Su bile içilmez elinden!

*****

Zenginin para gücü doğanın dengelerini de değiştirebiliyor.

Kumları halı denizleri şapka yapıyorlar.

Ama bilmiyorlar ki dünyanın suyu ısındı. En çok da kendi dengesizlikleri yüzünden yanacaklar!

*****

Ölmeden önce görmek istediğim resimlerden biridir.

Etrafı Afrikalı çocuklar tarafından çevrilmiş 2 bin 153 zenginin bir meydanda toplanması!

Güneş tepelerindeyken bir damla suya bir milyar dolar versinler!

Bulabilirlerse!

O susuzluğa Afrikalı çocukların gösterdiği direnci hangisi gösterecek bakalım!

GÖRELİM BAKALIM!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; tek odalı bir daireyi bekar erkeğe kiralamayı reddeden ev sahibi ve emlakçıyı 1000'er lira idari para cezasına çarptırdı.

Emlak yetkilisi muhataplarından biri ev sahibi korumuş da, "kadınların daha titiz ve temiz davrandıklarını belirterek kadın kiracıların tercih edildiğini savunmuş.

O emlak yetkilileri, dövülen ve öldürülen kadınlar için de ayağa kalksınlar ki ben de onların tercihlerine saygı duyayım!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kadın haklarını savun.

Adres sorana sıcak davran.

Kendini kahveyle şımart.

Görünüşe aldanma yanıltıcı olabilir.

Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar

Bir deniz kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini

Açıldık denizlere

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler

Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu affedemedim

Hakkı YALÇIN