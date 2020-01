Plato!

ORTADOĞU'DA savaş filminin platosunu kuran Amerika ile kuru gürültüye pabuç bırakmayan İran arasındaki gerilimin ipleri koptuysa, ölen her insan için hesap sorulması gereken ilk kişi Trump'tır.

Savaş hayaliyle yanıp tutuşan insanlık düşmanı olarak!

O yüzden Amerikan halkı önce Trump'a karşı ayaklanmalıdır.

*****

Bu misilleme ya da "Amerika'nın suratına atılan tokat", dünyanın hiçbir zaman barış içinde olamayacağı gerçeğine konulmuş son noktadır.

Kabadayılık karşı güçler oluşturur.

İran'ın gücünü Amerika'nın Ortadoğu'daki haksız politikası üretmiştir. Buna "savunma mekanizması" denir.

Hatta haddini bildirmek denir.

İran'ın dini liderleri bugünlere gelineceğini Trump'tan iyi biliyordu.

Ortadoğu'daki soytarı tiyatrosuna uygun olmadıklarını gösterdiler.

*****

Bundan sonra ne olur?

Amerikan yetkililerinin "hasar tespit çalışması" dedikleri tepkilerin ardından itibar kaybıyla can kaybı arasında nereye sıkıştıklarını göreceğiz.

Ama Trump gibi ucuz kabadayılar karşılarında "davaya ölümüne baş koyan" insanları gördükleri zaman çark ederler.

İt ürüsün namı yürüsün fiyakası buraya kadar!

*****

Ama her şey planın bir parçasıysa ve Saddam'la birlikte plato haline getirilen Irak merkezli Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmazdır.

Büyük Ortadoğu Projesi bir hayal değildir. Ama İran, Vietnam'a asker göndermeye benzemez.

Hamaney de başkalarına benzemez!

İşte o zaman dünyanın yandığının resmidir!

*****

Oysa dünyanın en büyük savaşı barış üzerine olmalıydı.

Buna izin vermeyen Amerika'dır.

Kızılderililerden beri başkalarının topraklarına el koymanın utancını yaşamayan Amerika!

Dış politikasından insanlık maddesini çıkaran Amerika!

Kendi mahallesine uğramadıkça terörün bitmesini istemeyen, canlı bomba imalatını körükleyen Amerika!

Ve kendi çocuklarına vereceği hayata karşılık Ortadoğu'daki çocukların canını isteyen Amerika!

*****

Hepimizi zor günler bekliyor!

Ama ne şekilde olursa olsun bu gerilimin de olası bir savaşın da en büyük kaybedeni Amerika olacaktır.

Kötü adam Trump'ın rolü bir çizgi filmle son bulacaktır!

GÖREMEYECEĞİZ!

Güzelim bir genç kızın yüzüne kezzap atıyor sapık ruhlu biri.

Mahkemenin böyle bir sapığa layık gördüğü ceza 8 yıl. O sapık iki yıl sonra özgür merak etmeyin.

Elinde kezzap şişesiyle sokakta yeni kurbanlarını arayacaktır.

Peki o genç kızın ömrünün sonuna kadar yüzünde taşıyacağı izler ne olacak? Yüreğindeki acı da caba!

Bizler bu ülkede insan canına kastedenlerin gerçek anlamda cezalandırıldığı günleri ne zaman göreceğiz acaba?

MUTLULUK TAKVİMİ

Balık tezgahındaki fiyatlara tepki göster.

Başladığın kitabı bitir.

Sinemaya git.

İzlerini silmek için

Daha kaç yılım var

Bilmiyorum

Yüreğim gül kırığı ah

Bir mucize bekliyorum

Suyu bile sen diye içtim

Nelerden vazgeçtim bilsen

Seninle hep kol kola çıktım

Bu yıkılmış gecelerden

Yol alıyor gemilerim

Dalıyorum azgın sulara

Daha çok var unutmama

Daha çok var kıyılara

Hakkı YALÇIN