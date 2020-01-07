Çocuk ve general

Bir fotoğraf makinesinin deklanşörüyle ateşlenen silahın tetiği zamanı durdurur.

Biri öldürür biri yaşatır.

Deklanşör tetiğin aksine silahın suçlarını bütün dünyaya teşhir eder ve tarih yazar.

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Çocuk ve general deklanşörle tetik gibidir.

Gerçekleri işaret etmek adına yüzlerce generalin yapamadığını bir çocuk yapar!

Rus hava kuvvetleri ve Esad'ın güçleri tarafından yapılan bombalı saldırıdan kurtulan 5 yaşındaki Suriyeli Ümran Dakneş'in ölümsüz fotoğrafını hatırlayın.

Bombaların arasından çıkan ve bakışlarıyla dünyayı ayağa kaldırabilen o kız çocuğunun başardığını hangi general silahla bombayla başarabildi?

Üstelik o saldırı emrini veren de bir generaldi!

Çocukların hayatını bile hiçe sayan bir general!

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Bir çocuk gazoz içebilmek için kilometrelerce yürümeyi göze alır.

Bir general binlerce kilometre uzaktan istediğini ayağına getirir.

Ama bir çocuk istediği zaman gökteki yıldızı yere indirebilir.

Her generale omuzundaki yıldız yakışmaz!

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Çocuk hayata tiryakidir.

General ölüme.

Çocuk aşk arar general silah.

Çocuk barıştır general savaş.

Çocuk en fazla sokaktaki çöpleri yakar.

General dünyayı yakar!

Bir general bir gecede yaşını büyüttüğü çocuğu boğazına ip dolayıp astırmıştır.

Ama hiçbir çocuk generalin resmini bile çamaşır ipine asmamıştır.

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Amerika'nın İranlı bir generali öldürmesiyle kopartılan yaygarayla, Amerika'nın binlerce çocuğu katletmesine duyulan suskunluk arasındaki çelişki insanlık ayıbıdır.

Savaşın canı cehenneme!

Bir çocuğun canını binlerce generale değişmem.

O yüzden çocuklara selam çakarım generallere değil!

AVUSTRALYA YANGINI

Avustralya'daki orman yangınında bir savaştan çok daha fazla hasar var.

Binlerce Kanguru ve Koala telef oldu.

Kalan Koalalar su ve yiyecek arıyor.

Yangından kurtulan bir Koala'nın bulduğu suyu içmesi sosyal medyada yürekleri sızlattı.

Bu yangının sadece Avustralya değil bütün dünyanın iklimini nasıl etkileyeceğini düşünmek gerekir.

Bir orman yangınıyla bozulan dengelerin neresinde olacağımızı da bizlerin düşünmesi gerekiyor.

Dünya sanıldığından küçük.

Ama dünyanın herhangi bir yerindeki hasarın bizlere yüklediklerini hesap etmezsek, geleceğimizin daraldığını söylemek de boynumuzun borcu.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bahis oyunlarından uzak dur.

Nankörlüğü bağışlama.

Kimseyi incitme.

Resim sergisini gez.

Oluruna bıraktım

Artık her şeyi

Nasılsa kaderin

Dediği dedik

Ayrılık aşkımızı

Ele geçirdi

İkimiz de ağır bir

Bedel ödedik

Aşk gözünden öpülmez

İkimizin de bunu

Bilmesi gerekirdi

Unutmak da zaferdir

Birinin diğerini

Silmesi gerekirdi

Öyle yaptık zaten

Kaç zamandır ikimizden

Haber alınamıyor

Hakkı YALÇIN