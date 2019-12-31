Bir yıl daha!

AYAKKABISIZ çocukluğumuz darbelere kaptırdığımız gençlik yıllarımız vardı.

Hepsini yaşadık.

Yıllar hep bir şeylerimizi aldı.

Merhametimizi alamadı çocuklara olan sevgimizi.

Verdikleri olmadı mı?

Oldu tabii.

Sevdalar verdi, kızgınlıklar, sitemler, kötülenmeyecek dostlar, yüzümüzde ütülenmeyecek çizgiler.

Ve yüzlerce şarkı yazabilme duygusu.

*****

Yeni bir yıl geliyor.

Giden yıllar özür bile dilemedi gelen yıl kucağını mı açacak?

Hiç sanmıyorum.

Duvarlara asılı gülen resimlerimle avunmakla geçen yıllarıma bir tanesini daha ekleyeceğimi biliyorum.

Önümden bir film şeridi gibi geçerken yıllar.

*****

Yine de yeni yıla gülümseyerek açıyoruz kapılarımızı.

Bizimki yeni yıl aşkı değil alışkanlık.

Yılları su gibi harcamak belki.

Bu yaşımıza kadar gökten başımıza hiç elma düşmedi yeni yılda da düşmez.

Yolumuz kötü insanlarla kesişmesin yeter.

Düşmez kalkmaz bir Allah.

Kör talihimiz bize yeter.

*****

Umut her zaman yolunu bulur.

"Kötülük kendisine yapılan iyilikleri yener" diye kötü düşüncelere yenilecek miyiz?

Vazgeçecek miyiz iyi olmaktan?

Asla!

Yeni yılda çocuklara tacizin kadına şiddetin son bulmasını.

İnsanların arasındaki uzaklıkların yakınlaşmasını.

Nefret kokusunun azalmasını.

İnsanların sevgiden ve saygıdan haz almasını diliyorum.

Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük alsın, bizlere yeni yılın güzellikleri kalsın.

*****

Bu gece yeni bir yılı karşılıyoruz.

Bir yanı sefaletten katıla katıla ağlayan bir ülkenin, diğer yanında evler süslendi, bütün eğlence yerleri tıklım tıklım.

Sokaklarda yeni yılı karşılamanın en güzel halleri.

Bir günlüğüne de olsa hayatın güzel yanına yaslanmak hepimizin hakkı.

*****

Her şeye rağmen yeni yıl; haksızlığın defterini düreceğimiz, çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.

ÖZEL DİLEKLER!

Televizyonlarda kan kokan dizilerin son bulmasını, sosyal medyadaki köpekbalığı havuzlarının kurutulmasını diliyorum.

Yalanın para etmediği, paranın gözleri kör etmediği, insan olmanın şartlarının hayata geçirildiği bir yıl diliyorum.

Adaletin ve merhametin yüceldiği, organların bağışlandığı çocuklarımızın hakkını yiyenlerin bağışlanmadığı bir yıl diliyorum.

Ne kadar kabul görürse!

MUTLULUK TAKVİMİ

Para harcamadan eğlen.

Çocuklara armağan al.

Tombala oyna.

Gün içinde yaşlı insanları ziyaret et.

Lösemili çocukları sevindir.

Ben senin

Evrenimin merkezi

Olmanı sevdim.

Gözlerimde her saniye

Tarafımdan pozlanmanı

Kadere sızlanmanı

Yalnızlar rıhtımında

İçine kapandığında

Anılarla tozlanmanı

Tek taraflı davalarda

Haklı çıkmanı haksızca

Ben senin kızdığında

Kan çanağı gözlerinle

Horozlanmanı sevdim

Hakkı YALÇIN