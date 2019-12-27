Sensiz!

HAYAT bir mücadele ama başkalarını devirerek ayakta kalmak duygusunun hayatta yeri yok.

Başkalarının çiçeklerini sulamaktır hayat, başkaları senin çiçeklerini kurutsa da H H H

Çaldığın kapılar açılmadı diye sen de kapıları başkalarına kapatıyorsan içindeki zalimliği açık ediyorsun demektir.

Anahtar cümle; senin gibilerden çok var!

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Sevdiğin insanlar senden uzaklaşıyorsa yakınlaştığın limandaki malları kontrol et, özellikle taşınmaz malları.

Gönüllerde ölenlerin aslında hayatta olmadığının farkına var!

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Gerçeği kendine itiraf etmekten bile korkuyorsan başkasına sır vermenin bir yararı dokunmaz.

Kendini ele verirsin!

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Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle ört.

Asla üşümezler seni de kara kara düşündürmezler!

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Gözünü oysun diye beslediğin kargaların varsa, gözlük taksan da fark etmez. Karga karga gak demez!

Kargaların borçlarını da serçeler ödemez!

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Yaşadığın aşkta sonuca varamıyorsan nedenlerle keyif bul.

En basit test sorusunun altında bile cevap olarak 4 şık vardır.

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Ağız alışkanlığıyla sık sık kullandığın kavramların üzerinde bu kadar durma.

Fikrinin ince gülünü, kabul etmeyenlerin kapısına bırakmanın alemi yok.

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İçin sıkılırsa bir dostunu ara, birinin omuzuna yaslanmaktan da korkma.

Öyle bir omuz bulabilme ihtimalini çoğaltmak için sendeki omuzun vefasını sorgulamayı da unutma.

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Magazin haberlerine gülüp geç.

80 yaşına yaklaşan Gönül Yazar anne olmak istiyorsa gerginliğine saygı göster.

Estetik olmayan gerçeklere kafa yormanın alemi yok!

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İçindeki çocuğu hırpalamak kendi tasarrufunda olabilir ama bedelini ödemek zorunda olduğunu da unutma.

Çocuk kalma hevesini kaybedenlerin yaşama hevesi de kursağında kalır çünkü.

2019'U SEVMEDİM

Bir yılı geride bırakırken hesap yaptım da kazanacağım şeyleri en çok bu yıl kaybettim.

Futboldan en çok bu yıl nefret ettim.

Kan beslenen televizyonların yüzüne en çok bu yıl yumurta fırlattım.

Bu yıl da sadece Ata Demirer'e güldüm.

40 yıllık arkadaşım dostum Kadir Keçelioğlu'nu bu yıl kaybettim.

Bu yıl fazlasıyla şarkı sözü yazdım, en çok da Demet Akalın'ın okuduğu "Ağlar O Deli" adlı şarkımı sevdim.

Ama 2019'u hiç sevmedim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendinle barışık ol.

Lösemili çocukları ziyaret et.

Yılbaşı gecesi için tombala al.

Eski şarkıları dinle.

Koşarak çıktığın

Merdivenlerden

Ağır adımlarla

İnmen gerekir

Anılara bile

Fark ettirmeden

Bu yangın yürekte

Sönmen gerekir

Ben almışım aşkımı

Dik başımla giderim

Bu hasret yağmurunda

Islana ıslana

Yemin billah olsun ki

Kaç ömürse öderim

Kaderin omuzuna

Yaslana yaslana

Hakkı YALÇIN