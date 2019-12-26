Ortak delilik

BAZI insanlar vardır, üstü başı dağınık ve kötü olsa da duruşları farklıdır. Onlara deli derler ben onları onlar beni severler.

O yüzden olmadık zamanlarda karşıma çıkmalarının bir sebebi vardır derim ve onlarla beraber kuyuya taş atarım.

Susuz kuyulardaki taşın yankısı başka olur.

*****

"Sigaran var mı?" diye soran bir delinin külünde bile hikaye vardır.

Geçenlerde yine böyle biri çıktı karşıma.

Sigaram yoktu ama o insanın ihtiyacını gidermek için çay içtiğim büfenin çırağına bir paket sigara ısmarladım.

"Ben senden nar tanesi istedim sen bana nar getirdin!" dedi.

"Bize bu yakışırdı" diye karşılık verdim, başlayan soğuklarda akşamlarının nasıl geçtiğini sordum.

"Ben yıldızlarda yatıyorum" dedi, ardından da okkalı bir tepki koydu;

"namussuzluğun haramın üstüne yatanlara sor bu soruyu!" Ve noktayı koydu. "Bir delinin şerefsiz olma ihtimali yoktur ama akıllı geçinenlerin çoktur!" *****

"Atmosferdeki delik büyüyor insanlık küçülüyor" dedi ve durdu.

"Niye?" "Paranın kokusu oksijeni bile bastırdı, soysuzluğun damarları karbondioksit dolu, namussuzluk dolu." Deli denilen adamların en çok haklı isyanlarını severim.

Sonra bir soru yöneltti.

"Çin'de kimyasal maddelerden oluşan sahte pirinç üretildi haberin var mı?" "Var" dedim "o yüzden kanser girmeyen ev kalmayacak!" Milyon dolarlık futbolcuların hayatında bir tane kitap okumadığı bir ülkede, delinin biri hayatın kitabını okuyordu bana.

"Evlere giren televizyonlar kanserli pirinçlerden daha tehlikeli" diye haykırırken!

*****

"Piyango bileti aldın mı?" diye sordu. "Almadım" dedim, "çünkü talihimin bir biletle değişeceğini düşünmekle yeteri kadar aptallık yaptım!" Gülümsedi, "yolunacak kaz olmayı bıraktığın için seni tebrik ederim" dedi.

*****

Yeni yıl geliyormuş!

Zenginin, soysuzun, kadın ve çocuk tacizcilerinin sırtını sıvazlamaya geliyor.

Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen çakallara yol açmaya geliyor.

Nasılsa gelen gideni aratıyor!

Buyursun gelsin!

BİN KERE YUH!

Bir televizyon dizisi. Elindeki kocaman kılıçla minicik kızına sözde oyun gösteren sorumsuz bir adam.

O adama da yuh çektim, senaryoyu yazana da diziyi yayına koyana da! Sözde çocuklar şiddetten uzak tutuluyor da böyle sahneler gözlem altına alınıyor ha!

Bu diziler hem çocuklarınızın canına göz dikiyor, hem zamanınızı çalıyor hem sizlerin beynini uyuşturuyor desem bana tepki gösterirsiniz!

Buyurun! Bu dizilerin silahlarına da kurban olun kılıçlarına da!

MUTLULUK TAKVİMİ

Trafikte saygılı bir sürücü ol.

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Tavla oyna.

Çocuk sevindir

Gözlerimde yorgun

Şarkılar taşıyorum

Fonda bir keman sesi

Hayat beni sana

Bağışlamadı

Çoktan bitti biliyorum

Bu aşk hikayesi

Yüreğimle bahse girdim

İzlerini silmek için

Bir ömür daha gerekiyor

Umut kırıntısıyla doyuyor

Gönül kuşlarım

Sensizlik fena şu sıralar

Anam ağlıyor geceleri

Zorlu geçiyor kışlarım

Hakkı YALÇIN