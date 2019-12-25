Kolay lokma!

SÖZDE hayvan kürkleri kullanılmıyor, kullananların da üzerine yumurta atılıyor!

Buna karşılık kaz tüyü montlar kapış kapış gidiyor.

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Sokak kedilerinin önüne DNA'sı bozulmuş mamalar konuyor da hayvan hakları konusunda mesele halloluyor öyle mi?

Genleriyle oynanan hayvanların kuşlarla işi kalmadı artık.

Doğanın dengesi böyle bozuluyor.

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Dünyanın en ünlü çanta markası Louis Vuitton gerçek yılan derisi kullanıyor ve fiyatları ateş pahası.

Kendilerine dokunan yılanları mı seçiyorlar çanta üretiminde?

Yoksa marka giyen şeytanın tercihine saygı mı gösteriyorlar?

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O yılan derili çantaları bilmem kaç sene sonrasına garanti veriyorlar da o çantaları satın alanların ömrü garanti mi?

Paranın hesabı varken canın hesabı sizlere ömür!

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Denizlerdeki martılar şairliği bıraktı, İstanbul'un denizlerinde balık kalmadı artık.

Balıklar da pullarına kazıdı, "oltalarınızı yutturacağız sizlere!" "Denizlerimize döşediğiniz dinamitlerinizi ağzınızın içinde patlatacağız!" O zaman geldiğinde balıkların pul koleksiyonu para eder belki!

Allı pullu bir mahşere mahsuben!

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Bütün vahşetiyle dünyanın kalbine saldıran insanlar için kuş tüyü yastıkların da devri bitecek bir gün!

Ateşi yeniden bulmak için başını yaslayacağı taşı arayacak insanlar!

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Böylesine bir iklim bozukluğunda kışa yer açılacak baharda, o yüzden yeni yılda cemreler gecikecek!

Bu gecikmeyi hayra yormayın tufan gecikmeyecek.

Bedenler ayaklar altında ezilirken nedenleri sorgulamaya zaman kalmayacak.

Timsahların gözyaşlarına bile paha biçilmez olacak ya! O gözyaşlarından çorba mı yapılacak çocuklara?

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İnsanlar hayvanlarla besleniyorsa bir gün hayvanların da insanlarla besleneceği günler gelecek demektir.

İnsandan daha kolay bir lokma olabilir mi, zulmedilen hayvanlar için!

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O yüzden saklanmak yok gelecekten.

Hele Louis Vuitton çantalar kaz tüyü montlarla, ardına saklanılacak bir ağaç bile kalmamışken!

Sıkıysa iptal etsinler bakalım, o günkü ölüm seferlerini!

CENNET KUŞLARI

Sömürüp kanını emdiği dünyayı babasının malı zanneden Amerika, astronotları ayakbastı diye Ay'ı da kendisine ait görüyor.

Dünyanın ahını alanlar Ay'da arsa bile alamaz!

Oraya diktikleri bayrağı da kuşlar yedi.

Dünya çocukları adına cennet kuşları.

MUTLULUK TAKVİMİ

Birini uğurlarken gözden kaybolana kadar bekle.

Çok bilsen de az konuş.

Arabanı düzgün park et.

Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı

Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim

Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN