Erkek düğünleri

Biz bugünlere dünlerden geldik!

Çakalların soysuzların korunduğu günlerden!

Bundan 12 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edenler serbest bırakılmıştı da 14 yaşında saldırıya uğrayan bir çocuğun neredeyse "saldırganı tecavüze teşvik etmekten" tutuklanmadığı kalmıştı.

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Aynı yıllarda okulunun önünden kaçırılıp pavyona kaçırılan 18 yaşındaki kız çocuğu uyuşturucu kullanmaya teşvik edilmiş ve her gece dövülmüştü.

Binbir zorlukla kızını bulup kurtaran babanın karşısına "töre belası" çıkmıştı.

Kızı kaçırıp pavyona satanların peşine takılmayan töre temsilcileri en kolay emri vermişti.

"O kız ölecek!"

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Töreden kaçan babanın kızını alıp başka bir şehre taşındığını biliyorum ama babanın peşine kızını pavyona satan çetenin elemanları düşmüştü bu kez.

Yeri tespit edilemeyen tehditler ve evladını korumak için canını ortaya koyan baba.

Ne utançtır ki genç kızları satarak geçinen çakalların hukukuna (!) saygılı olanlar böyle babaları yalnız bırakmıştır.

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Özgürlüğün kozasını örmektir hukuk, kötülerin hesabını görmek.

Felsefesi; kimsenin aklını bile karıştırmayacak kadar nettir.

"Kötülükle sevişmek yerine haksızlıkla savaşmak!" H H H

Hukuk kartvizite bakmaz, kimsenin koynunda yatmaz kimsenin elini öpmez!

Sevgilisine bir tane gül satın alsa da hesabını verecek kadar mert bir delikanlıdır.

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Cinayetler ve haksızlıklar senfonisi değil, hayatın güzelleşmesi için bestelenmiş adalet makamında harika bir şarkıdır hukuk.

Dinlemeye doyamazsınız.

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Biz bugünlere dünlerden geldik!

Kalbi kasıklarından atan erkeklerin sırtının sıvazlandığı günlerden.

Çocukların taciz edildiği, kadınların katledildiği "erkek düğünlerinden!"

YAVUZ SELİM SENEMOĞLU

Kitap yazmak kolay iş değildir, hele öznenin başka bir pencereden bakmak olduğu kitapları.

Yavuz Selim Senemoğlu'nun "Karnaval" adlı bir kitabı izlenebilir bir roman notuyla okuyucuya yazım tarzını işaret ederken, benim asıl dikkatimi çeken kitabın önsözünde yazılan nottu.

"Elinizde bulunan bu kitapla aşağıdaki veteriner kliniklerine giderek yaptıracağınız ve yine aşağıda yer alan işlemler için ödeyeceğiniz ücretin yüzde 10'u hayvan barınaklarında 'kimsesiz can'ların mama ve tedavi masraflarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır." Hayvanları ve çocukları sevenlerin yüreklerinden dökülenler farklıdır.

Yavuz Selim Senemoğlu'nun yüreğindeki başkalık kalemine de yansımış, bu kitabı okumak için sebepleriniz çoktur diye düşünüyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklar için camları süsle.

Sebze ye.

Gerçek sanata değer ver.

Dişlerine bakım göster.

Gerekeni al.

Hazin bir öyküdür bu

Bendeki yarım hali

Deli bir aşktan kalan

Yalnızlık ihtilali

Yalancı baharların

Yaşanan anıların

Yeniden kavuşmanın

Kalmadı ihtimali

Bir mucize bekliyoruz

İkimiz de biliyoruz

Bazı yaralar kapanmaz

Ardımızdan bakakaldık

Ağlamaktan

utanmadık

Aşk kimseyi

utandırmaz

Hakkı YALÇIN