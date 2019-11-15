Lider duruşu

BÜTÜN dünyada Ortadoğu'daki siyasetin odak noktası olup, yanlışları işaret edip onları doğrulara davet eden bir başka lider gösterin bana?

Uyumsuzluk ve sorumsuzluk sistemiyle çalışan yabancı kurumları göreve davet eden başka biri var mı?

Birleşmiş Milletlerin hakkın hukukun tarafını tutmayan "teflon tava" olduğunu cümlesi biliyor da kim karşı duruyor?

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Trump'ın boyası kaç kere aktı?

Foyası kaç kere dışa vurdu.

Bugün kullandığı "şeker gibi cümlelerle" oynadığı rolün arkasındaki gerçeklerin bizleri sırtından vurma hayalleriyle kardeş olmadığını düşünmek mümkün mü?

Yıllardır sırtını teröre yaslayan bir ülkenin başkanı nasıl bir barış hayali kurabilir?

Saçlarını boyamakla göz boyamak arasında oryantal dönüşler yapan Trump gerçeğini defalarca izlemedik mi?

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Ortadoğu'yu teröristlerden temizlemek için mücadele eden başka bir lider gösterin bana?

Tayyip Erdoğan görüntüleri bütün dünyaya gösteriyor da dünyanın gelişmiş ülkeleri teröristleri gününü neden göstermiyor?

O teröristlere silah taşıyanlar terörün sırtını kaşıyanlar bilinmiyor mu?

Bu görüşmelerden sonra Amerika tarafından piyasaya sürülecek yeni terör planlarının bekletilmediğini kim garanti edebilir?

İnsanların üzerine yağdırılan kurşunlar ve bombalar için teröristlere sponsorluk yapan Trump'ın açtığı "naylon şemsiyeyi" insanlık duruşu olarak saymamız öyle kolay mı?

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Amerika; Ortadoğu'nun kanseridir. Amerika; Ortadoğu'daki çocuk ölümlerini bile vergiden düşen ahlaksız tüccarlığın borsa uzmanıdır.

Tayyip Erdoğan'ın duruşu onların kendileriyle gerçekten yüzleşmelerine yol açıyorsa, barışa bir yol açılır diye düşünüyorum.

Ama Trump ve yaverlerine asla güvenemiyorum.

Eğer yarından sonra birtakım bahaneler üretilip, yine aynı kalleşlik filmlerinin devamına yönelseler de bu görüşmelerin galibi Tayyip Erdoğan'dır.

Bu gurur bize ait!

Tayyip Erdoğan'ın sadece yüzündeki çizgiler çoğalmıyor da duruşunun yankısı dünyada çoğalıyorsa bu gurur da kendisine ait.

PARANIN ESİRLERİ

Çocuk yetiştirmekle lüks otomobil galerilerinin açılışına yetişmek arasında çocuğunu kendi kaderine terk eden kaç insan var kim bilir!

Paranın esiri olan!

ŞİDDET HİKAYELERİ

İki kadın şiddet konulu dertleşmenin içindeydi.

Biri, "kocam tam bir baş belasıdır, bu şehirde işlenen cinayetlerde onun parmağı olduğuna şüphem yok" dedi.

Diğeri gözlerini dehşetle açıp cevap verdi. "Benimki daha da kötü, hani Ölü Deniz var ya onu kocamın öldürdüğü söyleniyor!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Olduğun gibi görün.

Garsonlara kibar davran.

İnsanların yüreğine bak cebine değil.

Ricacı ol.

Ne olur bir akşam

Çıkıp da gelsen

Yorgun argın bana

Bak döndüm desen

Şu dilim tutulsun

Nerdeydin dersem

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Ümidim ilkbahar

Akşamlarında

Bir müjde gelecek

Dal uçlarında

En güzel çiçekler

Avuçlarımda

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Hakkı YALÇIN