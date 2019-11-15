BÜTÜN dünyada Ortadoğu'daki siyasetin odak noktası olup, yanlışları işaret edip onları doğrulara davet eden bir başka lider gösterin bana?
Uyumsuzluk ve sorumsuzluk sistemiyle çalışan yabancı kurumları göreve davet eden başka biri var mı?
Birleşmiş Milletlerin hakkın hukukun tarafını tutmayan "teflon tava" olduğunu cümlesi biliyor da kim karşı duruyor?
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Trump'ın boyası kaç kere aktı?
Foyası kaç kere dışa vurdu.
Bugün kullandığı "şeker gibi cümlelerle" oynadığı rolün arkasındaki gerçeklerin bizleri sırtından vurma hayalleriyle kardeş olmadığını düşünmek mümkün mü?
Yıllardır sırtını teröre yaslayan bir ülkenin başkanı nasıl bir barış hayali kurabilir?
Saçlarını boyamakla göz boyamak arasında oryantal dönüşler yapan Trump gerçeğini defalarca izlemedik mi?
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Ortadoğu'yu teröristlerden temizlemek için mücadele eden başka bir lider gösterin bana?
Tayyip Erdoğan görüntüleri bütün dünyaya gösteriyor da dünyanın gelişmiş ülkeleri teröristleri gününü neden göstermiyor?
O teröristlere silah taşıyanlar terörün sırtını kaşıyanlar bilinmiyor mu?
Bu görüşmelerden sonra Amerika tarafından piyasaya sürülecek yeni terör planlarının bekletilmediğini kim garanti edebilir?
İnsanların üzerine yağdırılan kurşunlar ve bombalar için teröristlere sponsorluk yapan Trump'ın açtığı "naylon şemsiyeyi" insanlık duruşu olarak saymamız öyle kolay mı?
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Amerika; Ortadoğu'nun kanseridir. Amerika; Ortadoğu'daki çocuk ölümlerini bile vergiden düşen ahlaksız tüccarlığın borsa uzmanıdır.
Tayyip Erdoğan'ın duruşu onların kendileriyle gerçekten yüzleşmelerine yol açıyorsa, barışa bir yol açılır diye düşünüyorum.
Ama Trump ve yaverlerine asla güvenemiyorum.
Eğer yarından sonra birtakım bahaneler üretilip, yine aynı kalleşlik filmlerinin devamına yönelseler de bu görüşmelerin galibi Tayyip Erdoğan'dır.
Bu gurur bize ait!
Tayyip Erdoğan'ın sadece yüzündeki çizgiler çoğalmıyor da duruşunun yankısı dünyada çoğalıyorsa bu gurur da kendisine ait.
PARANIN ESİRLERİ
Çocuk yetiştirmekle lüks otomobil galerilerinin açılışına yetişmek arasında çocuğunu kendi kaderine terk eden kaç insan var kim bilir!
Paranın esiri olan!
ŞİDDET HİKAYELERİ
İki kadın şiddet konulu dertleşmenin içindeydi.
Biri, "kocam tam bir baş belasıdır, bu şehirde işlenen cinayetlerde onun parmağı olduğuna şüphem yok" dedi.
Diğeri gözlerini dehşetle açıp cevap verdi. "Benimki daha da kötü, hani Ölü Deniz var ya onu kocamın öldürdüğü söyleniyor!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Olduğun gibi görün.
Garsonlara kibar davran.
İnsanların yüreğine bak cebine değil.
Ricacı ol.
Ne olur bir akşam
Çıkıp da gelsen
Yorgun argın bana
Bak döndüm desen
Şu dilim tutulsun
Nerdeydin dersem
Seni beklemeye
Yeminliyim ben
Ümidim ilkbahar
Akşamlarında
Bir müjde gelecek
Dal uçlarında
En güzel çiçekler
Avuçlarımda
Seni beklemeye
Yeminliyim ben
Hakkı YALÇIN
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