Bir tren geçer
Eleştiri tutmayan teflon tava düzeninde!
*****
Terör örgütünün muhatap alınmasıyla insanlığın yok sayılması arasındaki bağlantı; dünyayı yöneten insanların ölümüyle ilik ve düğme olmasıdır.
İnsanlığı hiçe sayma yasalarını yürürlüğe koyanlar utanmıyorsa da bu namussuz ilişkiyi herkes tanıyor artık.
Madem öyle, temsil ettikleri illet hangi milletlerin birleşmesinin sebebidir onu da açıklasınlar!
İlkelliğin ve soysuzluğun görkemine mahsuben!
*****
Tayyip Erdoğan tepkisini gösterdi peki, dünya politikasında her şeye laf yetiştirenlerin sesi neden çıkmıyor?
O soysuz terör onların himayesinde çünkü!
Terör olmazsa silahlar ne olacak?
Terör olmazsa birilerini kışkırtmanın önü nasıl açılacak?
Büyük Ortadoğu projesi nasıl gerçekleşecek?
*****
Bizim bu konudaki sözümüz bellidir.
"Utanmadıkça ahlaksızlaşan sistemin bulduğu en aciz çıkış yoludur terör." Sözümüz bitmez!
"Bunlar leşlerin ortaklık zamanları Bunlar el ele veren şerefsizliğin kalleşlik zamanları!" Ama unutulmasın ki sabrın da kükremesi vardır.
*****
Tarihin efendisidir barış!
Neden barış ve kardeşlik üzerine yoğunlaşma yok?
Çünkü vicdanlar öldüyse hiçbir şey kalmamış demektir.
Dünyanın kanını emen yarasalar artık arasalar da bulamazlar o vicdanı.
Vicdansızlık başını sever hikayelerin, oysa bir de sonu vardır.
*****
Hayata katlanmanın yolu ölümü aşmaktan geçer.
Biliyoruz ki bunlar da geçer!
Bir bakarsınız dünyanın ortasından bir tren geçer!
Nerde duracağı belli olmayan bir trenD irileri götüren ölüleri getiren!
TRUMP'IN ÖLÜMÜ
Trump'ın ölüm haberi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimse ölmesin isteriz herkes yaşasın.
İnsanları öldürerek ülkesine kan pompalayan Trump'ın ölümüyle dünya güzelleşir mi? Sanmıyorum!
Trump gibileri sistemin oyuncağıdır!
Nasıl kurulursa öyle oynar!
Dünyada parayı ve silah ticaretini yönetenlerin istediği cümleleri kurar.
Biz bunlara kısaca "piyon" deriz.
Hayatında bir kez olsun bir çocuğu omuzuna almayanlar hayatı "şampiyon" olarak tamamlayamaz!
Böyle adamlar onurlu insanların gözünde zaten ölüdür.
Mutluluk Takvimi
Limonata yap.
Bebeklerin tırnağını kes.
Yaşlı birinin anılarını dinle.
Ağaç gölgesine uzan.
Selam ver.
Çektiğim acılar
Canıma yetti
Bu aşkı burada
Bitireceğim
Sabahlara kadar
Her gece beni
Mahvetmene izin
Vermeyeceğim
Sadece aşkım için
Sabrettim sana
Gururumu serdim
Ayaklarına
Adımı el gibi
Dudaklarında
Harcamana izin
Vermeyeceğim
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Küçük İskender 04 Temmuz 2019, Perşembe GEÇENLERDE tıraş olduğum berber dükkanında yan koltuktaki müşteri merak edip sordu, "Sizin için yaşayan en büyük...
- Yozlaşma! 03 Temmuz 2019, Çarşamba Bu nasıl doyumsuz bir dünya halidir? Bu nasıl bir para hırsıdır? Aynaya bakıp yüzünü göremeyenler var, vicdanıyla...
- Trump gibileri 02 Temmuz 2019, Salı DÜNYADA en güvenilmez liderler yarışması yapılsa Trump; birinci, ikinci ve üçüncü olur. Böyle bir adalet infazcısına...
- Can hikayesi 28 Haziran 2019, Cuma DİREKSİYONDAKİ otomobil sürücüsü yavaşlamadan önce hızını kontrol etti, hız limitinin 50 olduğu yerde 80 kilometre...
- Renksiz geceler 27 Haziran 2019, Perşembe TEPEDEKİ ay oturup kalkar. Mekanlardan birinde hızlı bir müziğin eşliğinde kadınlar dansa başlar. Herhangi bir...