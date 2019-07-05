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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 05 Temmuz 2019, Cuma

Bir tren geçer

BiR-LEŞ-MİŞ Milletler'in YPG-PKK ile "çocuk savaşçılar" konusunda yaptığı anlaşmanın bir açıklaması varsa; "hainliktir!" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "asla kabul edilemez" tepkisinin altındaki gerçek; Bir-LEŞ-miş Milletler'in kimlere hizmet ettiğinin belgesidir.
Eleştiri tutmayan teflon tava düzeninde!
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Terör örgütünün muhatap alınmasıyla insanlığın yok sayılması arasındaki bağlantı; dünyayı yöneten insanların ölümüyle ilik ve düğme olmasıdır.
İnsanlığı hiçe sayma yasalarını yürürlüğe koyanlar utanmıyorsa da bu namussuz ilişkiyi herkes tanıyor artık.
Madem öyle, temsil ettikleri illet hangi milletlerin birleşmesinin sebebidir onu da açıklasınlar!
İlkelliğin ve soysuzluğun görkemine mahsuben!
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Tayyip Erdoğan tepkisini gösterdi peki, dünya politikasında her şeye laf yetiştirenlerin sesi neden çıkmıyor?
O soysuz terör onların himayesinde çünkü!
Terör olmazsa silahlar ne olacak?
Terör olmazsa birilerini kışkırtmanın önü nasıl açılacak?
Büyük Ortadoğu projesi nasıl gerçekleşecek?
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Bizim bu konudaki sözümüz bellidir.
"Utanmadıkça ahlaksızlaşan sistemin bulduğu en aciz çıkış yoludur terör." Sözümüz bitmez!
"Bunlar leşlerin ortaklık zamanları Bunlar el ele veren şerefsizliğin kalleşlik zamanları!" Ama unutulmasın ki sabrın da kükremesi vardır.
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Tarihin efendisidir barış!
Neden barış ve kardeşlik üzerine yoğunlaşma yok?
Çünkü vicdanlar öldüyse hiçbir şey kalmamış demektir.
Dünyanın kanını emen yarasalar artık arasalar da bulamazlar o vicdanı.
Vicdansızlık başını sever hikayelerin, oysa bir de sonu vardır.
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Hayata katlanmanın yolu ölümü aşmaktan geçer.
Biliyoruz ki bunlar da geçer!
Bir bakarsınız dünyanın ortasından bir tren geçer!
Nerde duracağı belli olmayan bir trenD irileri götüren ölüleri getiren!

TRUMP'IN ÖLÜMÜ
Trump'ın ölüm haberi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimse ölmesin isteriz herkes yaşasın.
İnsanları öldürerek ülkesine kan pompalayan Trump'ın ölümüyle dünya güzelleşir mi? Sanmıyorum!
Trump gibileri sistemin oyuncağıdır!
Nasıl kurulursa öyle oynar!
Dünyada parayı ve silah ticaretini yönetenlerin istediği cümleleri kurar.
Biz bunlara kısaca "piyon" deriz.
Hayatında bir kez olsun bir çocuğu omuzuna almayanlar hayatı "şampiyon" olarak tamamlayamaz!
Böyle adamlar onurlu insanların gözünde zaten ölüdür.

Mutluluk Takvimi
Limonata yap.
Bebeklerin tırnağını kes.
Yaşlı birinin anılarını dinle.
Ağaç gölgesine uzan.
Selam ver.

Çektiğim acılar
Canıma yetti
Bu aşkı burada
Bitireceğim
Sabahlara kadar
Her gece beni
Mahvetmene izin
Vermeyeceğim

Sadece aşkım için
Sabrettim sana
Gururumu serdim
Ayaklarına
Adımı el gibi
Dudaklarında
Harcamana izin
Vermeyeceğim
Hakkı YALÇIN
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