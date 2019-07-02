Trump gibileri
Böyle bir adalet infazcısına mimarlık eden Avrupa ülkeleri liderleri, İsrail ve Bir-LEŞ-miş Milletler de ondan sonra sıralanır.
Onlar kaos yaratmakla çocukların ölümlerine göz yummakla belki bir şeyler kazandıklarını zannedebilirler ama kaybettikleri gerçeğin adı; insanlıktır.
İnsanlığın kaybını ödeştirmek de öyle kolay iş değildir!
En azından insan olanların gözünde!
*****
Trump'ın uyurken tavana yapıştırdığı resimleri merak ederim en çok.Delikanlı olmadığını bilirim de içkisine koyduğu buz kanlı mıdır?
Trump'ın elinden parasını alın hiçbir şeyi kalmaz.
Dünyayı barışa sürükleyin Trump'ın aklı gider.
Trump'ın bir parça akılla o kadar servetini nasıl yaptığını da merak ederim.
Savaş ve tehdit davetiyeleri fıkra gibi görünen bir adamın bu dünyaya gökdelen dikmek için gelmediğini bilirim.
"Trump dünyanın sağlığına zararlıdır!" diye yazsam ne yazar!
Virüs üretmenin dünya ekonomisine nasıl bir katkı sağladığı ve alkışlandığı bilinirken.
*****
Kaosla beslenen dünyanın ihtiyaçlarından biridir Trump!
İsrail'in geleceğini belirlemek için seçilmiş adamlardan herhangi biri değil.
Bir sonraki çocuk katliamlarının ilham perisi.
Gerisi inleyen nağmeler!
*****
"Dudaklarının dikilmesi gerekir" desem haklı yanım çoktur.
Çünkü ağzının içindeki harfler bile Trump'a güvenmez.
Sıradanlığı belirginleştiği zaman, ağzında "bombalı sözcükler" sıralanır.
Kaç kere kendini ele vermiştir de hayatında bir tane çocuk için bile içinin sızlamadığını bilirim.
Kurt adamların sözünden dışarı çıkmayan Amerikan başkanlığının genetik tavrı olarak!
*****
Filistinli çocukları neden öldürürler?
Yaralıyken bile hayata zafer işareti yapan Filistinli çocuğun yaşama sevincinden korktukları için mi?
Dünyanın soysuz siyasetinde yalnız bırakıldıkları için mi?
Yoksa Ortadoğu'yu Amerika ve İsrail'in "otlağı" haline getirmek için mi?
TOPLUM AHLAKI
İstanbul'un birçok alanında piknik yapan insan görüntüleri bir mutluluk tablosu gibi görünüyor.
Akşam serinliğiyle kendi bütçelerine göre eğlenmenin tadını çıkarıyorlar.
Ama sabahların görüntüsü felaket.
Bütün çöpler ortada.
Bir gün sonra yine gelecekleri bir mekanı pislik içinde bırakmak nasıl bir sorumsuzluktur.
O çöp yığınlarının sağlıksız ortamından kapılacak hastalıklar da caba!
Böyle sorumsuz insanlar toplum ahlakını sorguluyor mu acaba?
Mutluluk Takvimi
Sokak hayvanlarını susuz bırakma.
Dalgaların sesini dinle.
Bisiklete bin.
Para harcamadan eğlen.
Çöpünü boşalt.
Senden sevgimi geri aldım
Ağır geldim sana biliyorum
Kurtulman gerek çelişkilerden
İyileşmeni diliyorum
Sana ömrünü adamış biri
Dilinde sadece senin adın
O sana ömrünü verdi
Sen onu hiç anlamadın
Bir şeyler söylemen
İcap ederse
Eski anılara
Son bir selam yaz
Telefonum açık
İstersen ağla
Ağlamak insan
Olmaktır biraz
Hakkı YALÇIN
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