Renksiz geceler
Mekanlardan birinde hızlı bir müziğin eşliğinde kadınlar dansa başlar. Herhangi bir zamandır.
Gözler duman duman.
Geceyi belinden saran paralı züppelerin yanında tanıdık isimler vardır.
Dergilerde çıkan resimlerinden tanırsınız onları.
Toplasanız 20 kişiyi geçmezler.
*****
Baştan ayağa kaypaklık akar bakışlarından. Gözlerinde para desenli lensleri vardır.
Bir dergide, bir magazin programında fotoğrafları çıksın diye zıvanadan çıkarlar.
Züppe erkekler o kadınlara hesap ödetmezler ama gecelere meraklı olmanın bedelini pahalıya ödetirler.
Oysa harcanmış bir gençliğe kaç para ödenir bilinmez.
O kadınların yanında özenti çemberinde harcanmaya iteklenmiş genç kızlar da bulunur.
Daha ilk gecelerinde, "solgun elvedalar" gönderirler geldikleri yere.
Daha ilk gece onları koynuna alır cebi yüklü bir hergele.
*****
Kendilerini gecelerin külkedisi sanan biçare kadınlar bir panayır yerinde koşturup dururlar.
Bilmezler ki geleceklerini kendi elleriyle vururlar.
Genç kız tüketiminin her gün biraz daha genişlediği bir alemde bu kadınların neler ürettiğini sorsanız size gülerler.
"Kolay para kazanmanın mikrobu" vardır onların akyuvarlarında, alyuvarlarında.
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En güzel yalandır gece hayatı.
İhtiraslı kadınları kandırmak için en göz alıcı resimdir.
Zamanın kör dehlizlerinde kaç genç kızın geleceği kaybolmuştur, hesaplasanız aklınız karışır.
Aşkın ipe çekildiği yerlerde yürekli ilişkileri de bulamazsınız zaten.
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O kızların babalarını merak ederim en çok! İçlerinde acı duyanlar da çoktur, gurur duyanlar da.
Aymazlık virüsünün kimleri saracağı ortadadır.
*****
Gün olur, devran döner.
Kimileri bir gecede şöhret olur kimileri bir gecede yanar ve söner.
Güzellik; gazetelerde ve dergilerde boy gösteren kadınların tek servetidir.
Ruhları kayıptır ya kimin umurunda!
Onlar için yeni bir erkek, lüks otomobillerinin ilk taksitidir.
ERKEN TERHİS
Askere güle oynaya gitsek de aklımız ailemizde kalırdı, işimizde.
Ben askerdeyken işimi kaybettim ve yeniden başladım hayata.
Erken terhis masallarıyla geçen yıllarda ne çok hayal kırıklıkları yaşadık.
Şimdi erken terhis edilecek 100 bin genci görünce her birinin adına sevindim.
Askerliğin vatan borcu olduğu kadar, "dert olmadığını" hissettiren yeni düzenlemeye baktım.
Cumhurbaşkanıma teşekkür ettim.
Gençlerin aileleri ve sevdikleri adına da acayip mutlu oldum.
"İşte budur" dedim.
Mutluluk Takvimi
Otomobilini düzgün park et.
Gerçek sanata değer ver.
Bebek patiğine zil tak.
Pozitif ol.
Hiç söylenmemiş
Şarkı gibiydi
Karanlık dünyama
Doğan ışıktı
Uçardı kuş gibi
Mavi göklerde
Baharı severdi
Bana aşıktı
Tüm çiçekler gibi
Masum masumdu
Ruhuma sarılan
Bir sarmaşıktı
Bakardı ardımdan
Gözleri yaşlı
Yağmuru severdi
Bana aşıktı
Hakkı YALÇIN
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