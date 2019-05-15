Vebal!
Bilinmelidir ki iyiliğin ödülüdür huzur, bölüşmenin, kardeşliğin ve inanca teslimiyetin.
O yüzden düşmanlığın lüzumu yok!
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İnsanlığın yasaları inançlarınızın gerekleri nelerdir?
Size gösterilen saygının kaynağına indiniz mi?
Hiç düşündünüz mü "herkes ölecek bir gün!" İyi bir iz bırakmadan bu dünyadan göç etmenin vebalini biliyor musunuz?
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Sefalete, çaresizliğe uzaktan bakmanın ruhumuzda yeri yoksa.
Hala açlığın anlamını hissedemeyen ve lüks iftar sofralarını donatanların varlığı hüküm sürüyor da, bizler gözlerimizi yumuyorsak.
İçinden geçtiğimiz ömrün sonundaki gerçekleri de hesaba katalım biraz!
*****
Soruların cevapları içindedir.
Hak yemek maddi açıdan ayakta kalmanı sağlıyorsa, manevi açıdan ayaklar altında olmanın vebalini ne yapacaksın.
*****
Tek başımıza çıktığımız tuhaf bir yolculuktur hayat.
Kendimizi doğrularla ve yalanlarla sınarız.
En güvenilmez canlıdır insan.
Düşerken tuttuğunuz el; zamanı gelince sırtınıza saplanan hançeri de tutar.
Bir uçurum büyüyor insanların arasında.
O uçurum ki en kolay çocukları yutar!
*****
Yaşlı insanların sokaklarda aç kaldığı bir dünyadan haberiniz var mı?
Hayatınız boyunca kaç kez mendil aldınız?
Kimleri giydirdiniz hiç karşılık beklemeden?
Mahallede taze balığı size ayırdığı için delikanlı saydığınız balıkçınıza başkalarına bayat balık sattığı için tepki gösterebildiniz mi?
Ezan sesi duyduğunuz zaman vicdanlarınızın kulaklarını da açıyor musunuz?
Gökyüzü de sizi izliyor fark ettiniz mi hiç?
******
Hiç kuşkunuz olmasın ki zamanı sorgulayan saatler sizin için de çalacaktır.
Sizin kapınızı da çalacaktır sevap ve günah melekleri.
Neyse bir meteor hızla yaklaşıyor çocuklarınızın alnının ortasına doğru.
Siz başınızı eğin de kendinizi kurtarın.
Nasılsa her koyun kendi bacağından asılıyor.
BANK!
"Geceleri evsiz insanları ağırlayan bankları ev almamız için bizlere kredi veren bankalara tercih ederim" cümlesinde haksızlık payı arayanlara bankta çay içmelerini öneririm.
Bankın faizi dostluktur!
Bu meseleden çıkan sonuç: Sizden hiçbir karşılık beklemeyen gerçek dostların yanında olun!
Mutluluk Takvimi
Sakinleştikten sonra cevap ver.
Renkli gece lambaları kullan.
Çiğnediğin sakızı yere atma.
Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Ben ektim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
Hakkı YALÇIN
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