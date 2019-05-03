Kadınlar için

ÖNCEKİ gün Ataköy 11'inci Kısım parkında 10 yaşlarındaki çocuk değerli bir eşyasını kaybetmiş kadar heyecanlı biçimde yerde bir şeyler arıyordu.

Berna Şahin adlı bir kadın meraklandı ve sordu.

"Ne arıyorsun?" "Sakızımı" dedi çocuk, "yere düşürdüm de." Berna Şahin çiğnenmemiş bir sakızın ya da bir sakız paketinin düşürülme ihtimalini varsaydı, kendisi de aramaya başladı.

Sonra yerde çiğnenmiş bir sakız gördüler. "İşte" dedi çocuk, "buldum." Çocuk eğilip sakızı yerden alırken Berna Şahin merakla sordu, "ne yapacaksın onu?" Çocuk en saf ama en duyarlı haliyle cevap verdi.

"Bu sakız burada kalırsa kuşlar onu yemek zanneder ve boğulurlar.

O yüzden onu çöpe atmalıyım." Berna Şahin çocuğu yanaklarından öptü ve "annen nerede?" diye sordu.

Anne parktaki bankta oturuyordu, kadın çocuğu elinden tutup annesinin yanına götürdü.

"Böyle bir çocuk yetiştirdiğiniz için sizi tebrik ederim" dedi.

Anneyle çocuğu kalan gurur, tabiatla çocuk arasındaki aşk kadar güçlüydü.

Sorumsuzluğun kara büyüsü toplumu etki altına almışken, çocuğun ve annenin yüzündeki aydınlık hepimizin görmek istediği resimdir.

*****

Çocuklar bazen hata da yapacaktır ama onları uyaracak vicdanlı yüreklere ihtiyaçları var.

Bir adamın otomobilinin ön camına gelen erik çekirdeği için bir çocuğu nasıl dövdüğünü izledim.

Oradan geçen kaypak bir erkeğin olaya nasıl kayıtsız kaldığını da.

Vahşi adam çocuğu ormana götürürken ortaya yürekli bir kadın çıkmasa o çocuğa neler yapılacaktı kim bilir?

Her zaman söylüyorum bu ülkenin kadınları erkeklerden cesurdur.

*****

Başka bir zaman dilimi başka bir yerde adamın biri yolda yürürken yere tükürdü. Annesinin elinden tuttuğu bir kız çocuğu durumu görünce adamın arkasından seslendi.

"Amca tükürüğünüz yere düştü!" Bu sözlerin karşısında adamın yaptığı hareket çirkinliğin ikinci versiyonu oldu.

Adam bir kez daha yere tükürdü, küçücük bir kıza meydan okumak adına ve kendi ruhundaki pisliği teşhir etmek adına.

Ne acıdır ki böyle erkeklerden geçilmiyor ortalık.

O yüzden zarafet de kadınlarda asalet de!

O yüzden bu yazı; çocuklarını duyarlı yetiştiren bütün anneler ve çocukları korumak için gözlerini dört açan bütün yürekli kadına yazılmıştır.

SANAL BATAKLIK!

Sosyal medya fenomenlerinin iğrençliğini izleyin. Ahlaksızlığın bu kadar itibar görmesinin teknolojiyle yakın ilişkisi var. Kalbi kasıklarında atanların dünyasında ayıp olan şeyler ayıp değil artık.

Televizyon dizileri bunlara yataklık ederken, şerefsizlik batakları büyüyoror. O yüzden teknolojiye kurban olanlar; her gece televizyonların bilgisayarların ve son model telefonlarının altını temizlemeyi unutmasınlar!



MUTLULUK TAKVİMİ

Düşünce gücünü geliştir.

Yoksul insanlara karşılıksız iyilik yap.

Çocukların elini bırakma.

Kahreden bir efkar

Sevgimden kalan

Hem aşka sitem var

Hem sonsuz nefret

Yaşımdan büyükmüş

Düşlerim meğer

Harcanın yıllarım

Kullara ibret

Bilmem kaç kulaçtı

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Dipsiz bir kuyu

Dağlara taşlara

Yollara ibret



Hakkı YALÇIN