BU mevsimde nükseden nostaljik ağrımdır; uçurtma!

Çünkü bilirim ki gökyüzü her baharda o çocukların uçurtmalarını bekler. Bahar ve uçurtma kardeşti de asıl amaç çocukların başını dik tutmasıydı belki.

Uçurtmayı tutan ipti, o ip sadece çocukların elinde sihirli bir güce sahipti. O yüzden uçurtmalar sadece hayalleri gökyüzüne taşımaz çocukları da sırtında taşırdı.

"İpimle kuyuya bile inebilirsiniz" duygusuna mahsuben.

*****

Uçurtma özgürlüktü.

Böcekler gibi yaşamayı seçenlere inat kuşlar gibi yaşamaktı.

İnsan isterse "gökyüzünü bile yarabilir" gerçeğine mahsuben yükselirdi uçurtmalar. İnsanları ezerek değil kuş gibi süzülerek.

*****

O uçurtmalar maviliklerde süzülürken bir kuş konardı çocukların parmağına.

Her birinin yüzlerine renk gelirdi.

O uçurtmalar gün batımlarında tenis oynardı kızıl güneşle.

Her çocuğun masum hayallerine denk gelirdi zamanın çizgi film kahramanları.

O yüzden hiçbir kuşun uçurtmalardan rahatsız olduğu söylenemez.

Hiçbir uçurtmanın kuşları tedirgin ettiğinden de söz edilemez!

*****

Bir gökyüzü feneriydi uçurtma.

Işıklar kesildiğinde karanlıktan korkmamaktı.

Yarınlarda gidilecek ülkeler, koşulacak vadilerdi. Sınırların ortadan kaldırıldığı özgür bir dünyanın özlemiydi. İstikbaldi istiklaldi.

*****

Uçurtma kuşların dilini bile öğrenen çocukların en masum düşleriydi. O uçurtmalar Merkür'dü, Jüpiter'di, Neptün'dü.

En uzak yolları birlikte yürümek adına belki Ay'a ayak basmaktı.

O yüzden her bahar gelişinde karıncalar arılar seslenir çocuklara.

Güneş sokaklara çağırır o zamanın çocuklarını.

Seyir defterleri boş kalmasın diye.

*****

O uçurtmaların kuşlara verdiği selamı insanlar birbirine vermiyor.

Bir teknolojik girdabın içine iteklenen çocuklara şiddet enjekte eden sistem ellerini ovuşturuyor.

Şimdi gözünü kırpmadan çocuk, kadın dinlemeden taciz edip öldürebilecek binlerce insan var.

Silahları var sevgileri yok.

İçlerindeki çocuğu çoktan ipe çekmişler.

*****

O yüzden "çocukluğumun uçurtmalarını bugün teknolojinin ürettiği hiçbir oyuna değişmem" desem komik olurum.

Olsun!

Komik olmak zalim olmaktan da iyidir göz boyamaktan da!

ACI HATIRA!

Gençliğimin 1 Mayıs'ı umut yüklüydü. Bahar Bayramı ile İşçi Bayramı kardeşti. Sesimiz gürdü sokaklar özgürdü. Sonra şerefsiz Amerikan ajanları Taksim'deki otelin tepesinden insanlara kurşun yağdırdılar, canlar aldılar ve darbeye yataklık ettiler. O yüzden 1 Mayıs bende ölen gençliğimin acı bir hatırasıdır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bahar temizliği yap.

Düşünce gücünü geliştir.

Sokak müzisyenini ödüllendir.

Bildiğini okur

Hayat her zaman

Özür diliyorum

Aşktan bu gece

Bazen olmayınca

Olmaz bilirsin

İnsan aşka bile kıyar

Yeri gelince

Artık düşünme

Bazen ayrılığa bile

Gözün gibi bakılmalı

Sakın üzülme

İnsan yıkılacaksa

Bizim gibi yıkılmalı



Hakkı YALÇIN