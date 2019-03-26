Solan tepeler!

TAYYİP Erdoğan'ın Ortadoğu'da verdiği mücadeleye eşlik etmeyenlerin "yükselen değerin toprak" olduğunu görebilmesi için Amerikan gözlüklerini çıkarması gerekir.

Amerikan siyaseti; bu dünyadan vicdanın ve adaletin gittiğine delildir.

Trump kışkırtıcı cümleleriyle dünyanın dönüşünü hızlandırmak istiyor, çünkü acelesi var.

Adresler belli!

İsrail'e kucak dolusu ganimetler.

Ortadoğu'ya bitirim seferler!

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Dünyanın gelişmiş ülkelerinin ganimetten pay alma istekleri kadar;

Arap ülkelerinin basiretsiz ve kaypak olmalarının bedelidir bunlar.

Amerika ve İsrail denince "ecel teri biriktirmeyi" ilke edinmenin karşılığı.

Yüzyıllık planların ne zaman hayata geçirilmesi gerektiğini bilen Trump gibileri de "kaşıntı siyasetiyle" ortalığı ayağa kaldırıyor.

Çünkü bu dünyada modası geçmeyen tek gerçektir; ihanet!

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Geleceğin dünyasında Ortadoğu'yu neler bekliyor neler!

Gün gelecek; Arap ülkeleri Ortadoğu'nun Amerika'sı İsrail'in emrindeki hayata itiraz edecekleri gücü hiç bulamayacaklar.

Onlar bencillik ve tembelliğe bağışıklık kazandılar.

Dik durmayı beceremediler.

Suudi Arabistan gibi Amerikan uşağı "rol modellerin" kendilerini garantiye aldıklarını zannettikleri petrolleri de kalmayacak bir gün.

Lüks hayata harcadıkları milyon dolarları da.

Amerikan silahları da tutukluk yapacak kuşkusuz.

Ve Amerika'yla İsrail'in koyduğu "insafsız yasaların" boyunduruğu altında yaşayacaklar.

Kursaklarında bir gün önceden kalmış lokmalarla!

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Yıllar önce öldürdüğü askerlerin üzerine işemeyi gurur sayan Amerikan askerlerinin video görüntülerini izlemiştik. Öldürdüğü askerin de kendisi gibi savaşmakla yükümlü olduğu gerçeğini öğrenemeyen Amerikan askerlerinin, göz boyayan filmlerdeki "duygusallığına" inanan varsa çizgi film seyretsin.

Ama kendi toprakları üzerinde gezinen Amerikan askerlerine "burada ne işiniz var?" diye soramayan Ortadoğu ülkeleri aynada kendini seyretsin!

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Golan Tepeleri'nden görünenleri görmek istemeyenler "solan hayatları" göremez! Bilinmelidir ki Amerikan senaryolarında üstlenilen rolün karşılığı filmin sonunda anlaşılır.

Geleceğini Amerika'ya "bağışlayanların" asla geleceği yoktur.

HÜKÜMSÜZ!

Bundan yedi yıl önce Isparta E Tipi Cezaevi'nde 24 yaşındaki bir hükümlü hapishanenin merdiven boşluğuna düşüp felç olmuştu. Kendisine gönüllü olarak hapse giren ağabeyi bakmıştı. Felç olmuş mahkumları bile hapiste tutmaya "gönüllü" hukukumuz, polis öldüren alkollü sürücüleri hukukla alay etmesi için serbest bırakmıştır. Bu ülkede kaybettiklerimizi bir daha kazanamayacağımızı bildiğim için yazıyorum bunları. Yazdıklarım "hükümsüz" olduğu için.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kaybederken de sakin ol.

Başkalarının zamanına saygı göster.

Sahilde yürü.

Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur



Hakkı YALÇIN