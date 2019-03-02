Mektuplar

Deprem olsa bile artık umursamıyorum.

Bu canı depremden önce almak için fırsat kollayan o kadar çok insan var ki, depreme sıra gelmez!

(Meliha K. 23 yaşında.)

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İnsanlar misafir olduğu evlerden ayrılırken onları yolcu eden kapıların bir dili vardı.

"Yine bekleriz!" Gerçekten de beklenirdi.

Şimdi yürekler de kilitli kapılar gibi.

"Evde yokuz!" (Ayşenur A. 56 yaşında.)

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Bedenlerin hapis olmasından daha acıdır.

Beyinlerin hapis olması.

(Cemre N. 21 yaşında)

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Televizyonda maç izlerken yapılacak en iyi tedavi biçimi o spikerlerin sesini kısmaktır.

Eğer o televizyonu camdan aşağı atacak kadar zengin değilsek!

(Birol D. 61 yaşında)

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Biz içerideyiz ama dışarda temiz insan kriterine uyan insan bulmak da zor.

Hayatları para mal mülk olmuş.

Onlar bizim gibi olamaz, biz de onlar gibi arsız olamayız.

Çünkü bizim adımız "kader mahkumları." (Ahmet S. E Tipi Kapalı Cezaevi. Nazilli/Aydın)

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Vasiyetimi yazdım.

Ben çocuk olarak ölüp cennete gitmek istiyorum.

Büyüyüp cehenneme gitmek yerine.

(Birgül Z. 17 yaşında.)

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Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış diye boş meselelere kafa yoranların bizim nelere küstüğümüzden haberleri var mı acaba? Tabut ölçüm alınmış gibi duruyorum da!

(Güngör E. 24 yaşında)

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Yıldızı parlayan teknoloji insanların ruhunu aldı.

Hepimizi mutsuz ve umutsuz insanlar haline dönüştürdü.

İnsanlarda can kulağı bile kalmadı artık, birbirinin derdini dinlemek için.

O yüzden bu mektubumun yerine ulaşacağından bile şüpheliyim.

(Serap T. 30 yaşında)

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Annemin hastalığı için bal arıyorum.

Aldıklarımın hepsi sahte çıktı.

O yüzden sahte bal üreten şerefsizlerin bir odaya kapatılmasını istiyorum, eşekarılarıyla birlikte.

(Hüseyin İ. 28 yaşında)

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Hakkı Abi biz kader mahkumlarına bir selamın yeter.

(Erdi U. T. Tipi Kapalı Cezaevi.

Akhisar/ Manisa)

ZALİMLERİN DÜNYASI

Dünyada 40 milyondan fazla insan "modern köle" sayılıyor.

Bunların 25 milyonu emir üzerine zorla çalıştırılıyor.

15 milyonu zorla evlilik mağduru.

Mağdurların yüzde 25'i çocuk.

Bu dünya vicdanlarına susturucu takılmış zalimlerin dünyası!



MUTLULUK TAKVİMİ

İmzalaman gereken kağıtları oku.

Özel günleri unutma.

Konserve açacağın olsun.



Dillere destandı

Kalbinde aşkı

Bütün hayalleri

Bir anda bitti

Bir düğün gecesi

Yaşlı gözlerle

Mahzun mahzun baktı

Boynunu büktü

Bir şey söylemedi

Dönüp bizlere

Gözyaşı doldurdu

Yorgun gözlere

Ardına bakmadan

Boş denizlere

Bir düğün gecesi

Sürgüne gitti



Hakkı YALÇIN